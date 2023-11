Pallanuoto, Telimar sconfitto dai croati: a rischio il passaggio agli ottavi della Len Euro Cup

Nulla da fare per il Telimar nella seconda giornata di ritorno del group stage di Len Euro Cup. In casa del Vk Solaris Sibenik, il Club dell'Addaura cede 13-11 al termine di un match dalle mille sfaccettature. Partono decisamente meglio i palermitani, che vanno subito sul 3-0. I croati, complice un gioco più che aggressivo e alcune decisioni arbitrali discutibili, rientrano in partita. Sorpassi e controsorpassi caratterizzano tutto l'incontro, che in alcuni casi sembra più di boxe che di pallanuoto. Alla fine, a spuntarla sono gli uomini di Seferovic, che potrebbero chiuderla con un gol di scarto. All'ultima azione disponibile, però, anche Jurisic si butta nella mischia, lasciando sguarnita la porta siciliana. Occasione ghiotta per l'estremo difensore avversario, che sulla sirena firma il doppio vantaggio. Con la vittoria del Cn Barcelona sul Tourcoing, la classifica del girone A è così aggiornata: Cn Barcelona 12, Tourcoing 7, Telimar 6, Vk Solaris 5.

Sarà dentro o fuori per il Club dell'Addaura nel match di ritorno con i francesi, che si giocherà a Palermo il 6 dicembre alle 19.

La cronaca

Metà del primo periodo se ne va a reti inviolate, grazie anche ad un salvataggio sulla linea da parte di Jurisic. Ne approfitta il Telimar con due gol in fotocopia in ripartenza da parte di Giorgetti e Lo Dico e poi con una splendida "palombella" di Woodhead. Reagisce Petkovic su uomo in più, ma la prima frazione si chiude sull’1-3 grazie anche al portiere croato del Club dell’Addaura che si fa trovare pronto in altre due occasioni.

Partono più reattivi i padroni di casa nel secondo quarto. Prima si fanno sotto con Petkovic, poi agguantano il pareggio con Vrdoljak, in entrambi i casi su uomo in più. A completare il sorpasso ci pensa Bulat con una bella girata, ma i palermitani non ci stanno e con altri due gol di Giorgetti, il secondo su rigore, si riportano in vantaggio. All’intervallo lungo si va sul 5-6 per la seconda "palombella", ancor più spettacolare della prima, di Woodhead, a cui risponde a 8” Pelicaric, rapido a battere in superiorità, con la difesa Telimar ancora non schierata in attesa del fischio arbitrale e, quindi, tra le proteste di tutta la panchina.

La seconda metà del match si apre con il 6-6 di Duje Akrap in extra player e prosegue con le due reti di Pelicaric, sempre sfruttando il fondamentale, che portano il Solaris sul +2. Il poker di giornata per il numero otto croato arriva in ripartenza. Hooper in più interrompe il break dirompente dei padroni di casa. Ed è proprio lo statunitense al suo secondo anno al Telimar che crea l’assist perfetto per il poker di giornata di Giorgetti, che permette ai siciliani di arrivare agli ultimi otto minuti del match sul -1.

Subito sotto i ragazzi guidati da Baldineti che acciuffano il prezioso pareggio del 9-9 in apertura dell’ultimo quarto con Occhione, servito in più ai due metri da Giliberti. E' l’Azzurro a trasformare poco dopo un penalty conquistato da Vitale, ma Duje Akrap firma il 10-10 in extra player. Squadre che si allungano e lucidità sotto porta che viene meno. Ancora Akrap per il nuovo sorpasso quando mancano poco più di 2’ al termine. Con un colpo di reni, Hooper firma la rete del 11-11 a 48” dalla sirena, sfruttando al massimo la superiorità e il time out, ma Petkovic riporta di nuovo sopra i padroni di casa. Baldineti si gioca il tutto per tutto nell’ultima azione, chiamando lo schema nell’ultimo time out a disposizione. Nella mischia al centro si butta anche Jurisic, ma Hooper si fa parare il tiro da Sparada, che chiude il match segnando a porta vuota la rete del definitivo 13-11.



"Una partita fortemente condizionata da decisioni arbitrali più che discutibili - commenta a caldo l'allenatore Marco Baldineti - ma soprattutto dal fatto che sia stato permesso un gioco troppo aggressivo. Il Solaris ha giocato picchiando duro. Diversi sono stati i colpi presi da Giorgetti, Hooper, Occhione, Lo Cascio, solo per citarne alcuni. Sono preoccupato, perché questa sembra che sia una costante che ci accompagna sia in campionato che in Europa. Era una partita che potevamo tranquillamente vincere. Ora dobbiamo battere il Tourcoing".

Len Euro Cup - 5^ giornata group stage - girone A

Vk Solaris: Sparada M. 1, Bralic, Brajkovic, Akrap R., Jakovcevic, Petkovic 3, Akrap D. 3, Pelicaric 4, Vrdoljak 1, Bulat 1, Burburan, Sparada T., Strkalj. Allenatore: Denis Seferovic;

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale, Fabiano, Giorgetti 4 (1 rig.), Hooper 2, Giliberti, Nuzzo, Lo Cascio, Occhione 2 (1 rig.), Lo Dico 1, Woodhead 2, Girasole. Allenatore: Marco Baldineti;

Arbitri: András Petik (HUN) – Hendrik Schopp (GER) - Delegato: Angel Moliner (ESP)

Parziali: 1-3; 4-3; 4-2; 4-3 Superiorità: Solaris 9/14; Telimar 4/7 + 2 rig.

Note: Usciti per limite di falli Marini (T) nel II tempo, Burburan (S) nel III tempo.