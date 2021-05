Pallanuoto, il Telimar ospita il Brescia nel primo dei due match per la semifinale scudetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo aver vinto la prima medaglia assoluta della sua storia iniziata 33 anni fa, con il terzo posto ottenuto in Coppa Italia dietro le corazzate dai grandi budget Recco e Brescia, il TeLiMar è pronto a lanciarsi nell'avventura delle semifinali play off scudetto. Domani alla piscina olimpica comunale, il Club dell'Addaura ospiterà il Brescia. Fischio d'inizio alle 17 agli ordini degli arbitri Paoletti e Gomez.

I ragazzi allenati da Gu Baldineti, dopo le fatiche e le emozioni della Final Four di Coppa Italia, hanno potuto rifiatare e resettare le emozioni, con il match sospeso contro il Posillipo, valevole ai fini di una classifica ormai definita. Il team che porta sul petto il logo della Città di Palermo, infatti, aveva già ottenuto la qualificazione con un turno di anticipo, proprio ai danni di Posillipo e Trieste, entrando già nella storia della pallanuoto palermitana.

La formula delle semifinali prevede due match: il primo lo si giocherà domani qui in casa, il secondo incontro verrà disputato in casa della migliore classificata nella fase Preliminary Round Scudetto, quindi a Brescia. Se al termine della seconda partita si determinasse una situazione di parità di punti in palio e di differenza reti, si procederà con i tiri di rigore, che stabiliranno la squadra che verrà qualificata in finale.

"Siamo cresciuti molto da settembre ad oggi – sottolinea Andrija Vlahovic, attaccante del TeLiMar -. Il merito è tutto del lavoro costante che Mister Baldineti ci continua a far fare giorno dopo giorno: vuole sempre la perfezione e ha trovato in noi pane per i suoi denti, perché anche noi vogliamo sempre mostrare il meglio, senza pensare alla forza e al prestigio dell’avversario che ci troviamo di fronte".

"Abbiamo iniziato bene fin da subito– afferma l’allenatore Marco Baldineti -. Ci siamo fatti trovare pronti già al primo turno di qualificazione di Coppa Italia, ma quello che siamo stati in grado di fare in questi mesi è stato tenere alta la concentrazione in questa stagione, in cui l’unica cosa da fare era prepararsi in attesa della partita successiva. Anche due o tre settimane di stacco tra un impegno agonistico e l’altro ti possono fiaccare nello spirito. Adesso, invece, arrivati alla fase finale, ci aspetta tutta un’altra situazione, con due partite a settimana ad un ritmo che non abbiamo mai sostenuto fino ad ora. L’obiettivo ultimo, però, è talmente stimolante che non ho dubbi che la mia squadra, i miei ragazzi, daranno il massimo, mettendo da parte ogni stanchezza".

Dietro alle corazzate Recco e Brescia, in ogni caso, è un'annata da incorniciare per il club del presidente Marcello Giliberti che, accedendo alla semifinale ha già conquistato il pass per l'Europa nella prossima stagione: "Abbiamo festeggiato per poche ore lo storico risultato di Coppa Italia, essendoci tuffati subito in questi entusiasmanti play off Scudetto, che sognavamo da inizio stagione. Meritiamo di essere in questa cerchia ristretta, giocheremo alla morte contro un avversario con il quale siamo legati da un gentlemen’s agreement. Il Brescia, che stimiamo per serietà, organizzazione e tasso tecnico, è molto più forte di noi, ma il nostro coach e tutti i ragazzi faranno del loro meglio per rendere la vita difficile ai fuoriclasse di questa storica società, che tanto ha vinto nella pallanuoto. I miei sono tutti molto carichi e determinati, speriamo di partire bene e di riuscire a tenere alta la concentrazione sino alla fine, senza farci mai staccare dagli avversari. Siamo nell’Olimpo della pallanuoto e vogliamo, ancora una volta, mostrare di meritarlo".

Le Formazioni

TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Fabiano, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn. Allenatore: Marco Baldineti AN

Brescia: 1.Del Lungo, 2.Dolce, 3.Presciutti, 4.Lazic, 5.Jokovic, 6.Nikolaidis, 7.Renzuto Iodice, 8.Cannella, 9.Alesiani, 10.Vlachopoulos, 11.Di Somma, 12.Gitto, 13.Gianazza – Allenatore: Alessandro Bovo

Arbitri: Arnaldo Petronilli, di Roma, e Filippo Gomez, di Monterusciello (NA) - Delegato: Giovanni Del Bosco, di Palermo.