Pallanuoto Fisdir, i Delfini Blu di Palermo sul tetto d'Italia per la terza volta consecutiva

Tornano a casa con il terzo titolo nazionale nella pallanuoto Fisdir in tasca, gli atleti della Asd Delfini di Blu di Palermo, ottenuto ai campionati italiani di pallanuoto disputatisi ieri, 29 ottobre, alla piscina comunale di Mestre (Venezia) dopo una schiacciante vittoria contro i padroni di casa della Polisportiva Terraglio per 23 a 6. A Davide Ramondo il premio come miglior giocatore.

“Non c'è due senza tre”, recita un antico proverbio e, nel caso degli atleti della Asd Delfini Blu di Palermo, non ci fu massima più azzeccata. La squadra palermitana capitanata da Nicolò Bonsignore e guidata dalla presidentessa Marina Bellomo e da tutto il suo magic team si laurea campione d'Italia 2023.

La manifestazione, organizzata da Polisportiva Terraglio, Mestrina Nuoto e Nuoto Venezia, si è rivelata impeccabile e si è conclusa con un generoso terzo tempo a ridosso della cerimonia di premiazione. Una giornata sportiva iniziata con il piede giusto sin da subito, con la Delfini Blu che si è imposta senza troppe difficoltà con un bel 16 a 2 sui bresciani dell’Aole dimostrandosi più forte fin dalle prime azioni. La seconda sfida, che ha visto i Delfini giocarsi il match contro Canottieri mantovani, vede una totale predominanza della società palermitana che lascia a secco di reti i “Canottieri” insaccando agli avversari ben 15 goal. Il botta e risposta dell'ultimo match contro i padroni di casa della Polisportiva Terraglio non ha cambiato il destino ormai annunciato già dalle prime luci del mattino: 23 a 6 per i Delfini, il vertice del podio tricolore è diventato certezza. Vince il premio come miglior giocatore del torneo il "delfino blu" Davide Ramondo che, in fase di premiazione, riceve i complimenti di tutti i presenti.

I tecnici Blasco e Davide Di Maio, Riccardo Guaresi, Gregorio Messina all’unisono esprimono grande soddisfazione per un gruppo che negli anni, seguendo con passione e costanza il percorso sportivo, hanno maturato prestigiosi risultati sportivi: "Sono passati 6 anni da quando abbiamo iniziato questo percorso, ed oggi siamo felici di riconfermare il titolo di campioni italiani, ma in parallelo siamo contenti nel vedere la crescita sportiva e personale dei nostri ragazzi. Siamo consapevoli che dietro ogni successo c'è un grande lavoro, ma ancor più grande è la soddisfazione per il titolo in uno sport di squadra, in quanto consapevoli che si vince quando c'è gioco di squadra e ci si sintonizza gli uni con gli altri. E sei felice nel vedere che i ragazzi hanno capito che un assist ha pari valore di un gol, per il risultato finale".