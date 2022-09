Pallacanestro Fisdir, la Mimì Rodolico conquista il podio del secondo campionato regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue il fitto e ricco calendario stagionale delle attività firmate Fisdir Sicilia con il secondo campionato regionale di pallacanestro svoltosi domenica al Pala Cardella di Erice Casa Santa (Trapani), cornice di un nuovo evento sportivo organizzato e diretto dalla società casalinga dell'Asd Sportivamente Trapani.

Presenti alla manifestazione sportiva, con 4 atleti, la società ospitante Sportivamente, seguita dalla palermitana APD Vivi Sano Sport con 8 atleti e dalla ASD Mimì Rodolico Mazara con 4 atleti divisi in 4 squadre composte da 4 atleti ciascuna. Le squadre (denominate Arance, Betulle, Ciliegie e Datteri), si sono incontrate secondo la formula all’italiana a/r per un totale di 6 partite per ciascuna squadra.

Queste le ssquadre: Nicolò Stabile, Stefano Reale, Giuseppe Cardella, Marco Previti (Arance), Mattia Marabeti, Stefano Pezzino, Giuseppe Sciacca, Antonio Cipponeri (Betulle), Pietro Lo Sicco, Sebastiano Amodeo, Francesco Fabio Di Giorgio, Alessio Pennino (Ciliegie) Paolo Tinnirello, Francesco D’angelo Rizzo, Francesco Asaro e Gaetano Tutone (Datteri). Di seguito, i risultati della classifica individuale: Nicolò Stabile (Mimì Rodolico Mazara) - 10 punti Marco Previti (Vivi Sano Sport) - 10 punti Giuseppe Cardella (Vivi Sano Sport) - 10 punti Stefano Reale (Sportivamente) - 10 punti Francesco Asaro (Mimì Rodolico Mazara) - 5 punti Paolo Tinnirello (Vivi Sano Sport) - 5 punti Alessio Pennino (Vivi Sano Sport) - 5 punti Gaetano Tutone (Vivi Sano Sport) - 5 punti Sebastiano Amodeo (Mimì Rodolico Mazara) - 5 punti Francesco Rizzo D’angelo (Vivi Sano Sport) - 5 punti Francesco Fabio Di Giorgio (Sportivamente) - 5 punti Pietro Lo Sicco (Vivi Sano Sport) - 5 punti Mattia Marabeti (Vivi Sano Sport) - 4 punti Antonio Cipponeri (Sportivamente) - 4 punti Giancarlo Pezzino (Sportivamente) - 4 punti Giuseppe Sciacca (Mimì Rodolico Mazara) – 0 punti La classifica finale per Società, invece, ha visto conquistare il 1° posto alla Mimì Rodolico di Mazara con 6 punti, seguita al 2° posto dalla squadra casalinga ospitante della Sportivamente Trapani con 5,75 punti e, infine, al 3° posto, la Vivi Sano Sport con 5,5 punti.