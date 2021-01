Palermo-Ternana, cambia l'orario: con la capolista si giocherà alle 15

La Lega Pro ha annunciato che la partita con gli umbri - programmata per mercoledì pomeriggio 3 febbraio - sarà anticipata di due ore e mezza rispetto a quanto comunicato in precedenza

La Lega Pro ha annunciato che Palermo-Ternana si giocherà mercoledì pomeriggio 3 febbraio alle 15. Un anticipo di due ore e mezza rispetto a quanto comunicato in precedenza (il fischio d'inizio era stato fissato infatti per le 17.30). La gara è valevole per la terza giornata di ritorno del torneo di Lega Pro girone C. La Ternana al momento è prima in classifica con 46 punti, quasi il doppio del Palermo che è nono (con 24 punti).

I prossimi impegni del Palermo sono invece entrambi alle 12.30: domenica 24 gennaio al Barbera contro il Teramo e sabato 30 gennaio a Potenza.