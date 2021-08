Palermo, buona la prima: Picerno superato per 4-1 nel primo turno di Coppa Italia di C

Avvio sprint dei rosanero a segno con Lancini e Floriano. Poi la rete gli ospiti con De Ciancio, quindi in avvio di secondo tempo è Luperini siglare il terzo go. Allo scadere ci pensa poi Fella a fissare il risultato. Oltre duemila spettatori

Inizia del migliore dei modi la stagione del Palermo, che si guadagna agevolmente il passaggio al secondo turno della Coppa Italia di serie C battendo per 4-1 il Picerno. I rosanero iniziano subito forte andando a segno con Lancini e Floriano in avvio di partita, poi incassano la rete degli ospiti a metà primo tempo con De Ciancio, quindi ristabiliscono le distanze in avvio di secondo tempo con Luperini. Allo scadere ci pensa poi Fella a chiudere definitivamente i giochi.

Sugli spalti sono tornati i tifosi per una partita ufficiale dopo quella del primo marzo del 2020, ultima prima della pandemia: i biglietti venduti sono stati 2.119. Adesso il Palermo il 15 settembre al Barbera affronterà la vincente di Monopoli-Potenza.

Il tabellino

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Marong (dal 1′ s.t. Marconi), Lancini, Buttaro; Almici, Luperini, De Rose (dal 33′ s.t. Odjer), Giron; Floriano (dal 22′ s.t. Dall’Oglio); Brunori (dal 40′ s.t. Silipo), Soleri (dal 1′ s.t. Fella).

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Alcides (dal 13′ s.t. Vanacore), Garcia, De Franco, Guerra; Pitarresi, Carrà (dal 13′ s.t. D’Angelo), De Ciancio; Terranova (dal 37′ s.t. Coratella), Dettori (dal 23′ s.t. De Cristofaro), Esposito.