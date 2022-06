Palermo-Padova, ordinanza vieta la vendita di alcolici nella zona dello stadio

Niente alcol nella zona dello stadio. Emanata oggi l’ordinanza sindacale che riguarda l’adozione di misure di sicurezza in vista di Palermo-Padova di domenica sera. Il fischio di inizio della finale di ritorno dei playoff che potrebbe spalancare le porte della Serie B ai rosanero, che all'andata in Veneto hanno vinto 1-0, è stato fissato alle 21.15.

"Con questo provvedimento, nel dettaglio - spiegano dagli uffici del Comune - si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e, inoltre, che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili".

Il divieto avrà validità dalle 13 di domenica alle 7 di lunedì ed interesserà tutti gli esercenti pubblici, sia "stanziali" (cioè quelli permamenti) che ambulanti, che operano nell’ambito del “villaggio gastronomico” e lungo l’anello viario esterno alle zone di prefiltraggio (le cui barriere sono poste rispettivamente in via Cassarà, via del Carabiniere e via La Loggia).

