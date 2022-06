Tennis, Palermo Ladies Open al via tra circa un mese l'edizione numero 33: già oltre 3 mila i biglietti venduti 

Sono già 3.100 i biglietti già venduti per la 33esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo femminile di tennis del circuito Wta, in programma dal 16 al 24 luglio prossimi al Country. Quest'anno il montepremi è salito a 275 mila dollari. Trentadue le giocatrici del tabellone principale, mentre 16 saranno le copie che parteciperanno al doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni (20 direttamente più 4 Wild Card).

Mercoledì alle 10.30, nel circolo di via dell’Olimpo 5, il presidente, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, ufficializzeranno i nomi delle tenniste iscritte. Gli organizzatori dei Palermo Ladies Open e la FIT Sicilia presenteranno mercoledì anche il “Master” regionale che metterà in palio una WC per il torneo di qualificazione del Country. Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivatcket oppure alla segreteria del circolo di viale dell’Olimpo dove sarà, anche, possibile acquistare i palchi di bordo campo.