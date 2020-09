Torna la Palermo International Half Marathon, numero limitato di atleti e iscrizioni online

Tornerà il 18 ottobre prossimo la Palermo International Half Marathon, gara conclusiva della VII edizione del Running Sicily-Coppa Conad, circuito internazionale organizzato dall’Asd Agex di Nando Sorbello. Un circuito quest’anno condizionato dall’emergenza Coronavirus che ha costretto ad annullare tre prove: la XX Maratonina di Terrasini, la X Mezza Maratona di Capo d’Orlando e l’8^ edizione del Trofeo Città di Monreale (si è, invece, disputata la Maratona di Malta, prova d’apertura della manifestazione).

Con un numero limitato e contingentato, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus si disputerà, invece, la Palermo International Half Marathon che nel 2019 assegnò 6 maglie tricolori con il trionfo di Anna Incerti nel campionato Italiano assoluto di Mezza Maratona tra le donne e di Nekagenet Crippa, tra gli uomini.

Quest’anno rimarrà immutato il tracciato tra mare e città (con partenza e arrivo a Mondello, davanti l’Antico Stabilimento Balneare), ma sono previste tre distinte partenze: la Mezza Maratona donne (con massimo 200 partecipanti); la Mezza Maratona uomini (massimo 500 iscritti) e la 10 Km. uomini e donne (massimo 300 partecipanti).

Le iscrizioni, il cui costo è di 20 euro, si potranno fare solo online collegandosi al sito www.runingsicily.it o inviando una mail a sicilia@mysdam.it. I termine ultimo è il 14 ottobre.

“Stiamo organizzando una gara che garantisca il massimo della sicurezza – ha sottolineato il presidente dell’Agex, Nando Sorbello – c’è la voglia di tornare a correre, ma bisogna farlo rispettando i protocolli. Tutto il personale dell’organizzazione si sottoporrà prima della manifestazione a test rapidi, non è previsto il tradizionale ‘spugnaggio’, né la distribuzione di bicchieri d’acqua, così come non sono previsti massaggi o l’utilizzo di spogliatoi. Sul selciato saranno apposti adesivi che indicheranno la distanza da osservare e, soprattutto, verrà misurata la temperatura a tutti gli atleti che dovranno tenere la mascherina fino a prima della partenza. Nei prossimi giorni è in programma una conferenza di servizi con il Comune per concordare tutti i dettagli. La gara verrà organizzata grazie al supporto di partner appassionati come Conad, Aziz e Cammarata sport”.

Dopo aver tagliato il traguardo, ogni partecipante riceverà il pacco-gara con la medaglia. Per evitare assembramenti, sono previste le premiazioni solo dei primi tre classificati assoluti uomini e donne,

PERCORSO MEZZA MARATONA - Partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze - Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi), Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardini Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Liberta, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).