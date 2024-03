Ritorna la Palermo Football Conference, Facchinetti: "Qui il mio ingresso nel calcio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna la Palermo Football Conference, organizzata da Conference403. L'appuntamento è il 18 marzo a Palazzo Leone, in via Lincoln 48, con tanti ospiti del mondo del calcio e dove l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida riceverà il premio alla carriera.

A fare gli onori di casa come sempre il presidente onorario dell’organizzazione, Claudio Pasqualin. ‘’E' un evento che si è guadagnato negli anni un'immagine con una valenza direi quasi culturale’’, dice l’avvocato che negli anni ha assistito numerosi calciatori tra cui Alessandro Del Piero. Farà ritorno in Sicilia dove per la prima volta si è confrontato con quello che è diventato il suo mondo Francesco Facchinetti: "Sono felicissimo - dice il manager e agente Fifa - di essere ancora una volta a Palermo per incontrare delle persone a cui voglio veramente bene. Il mio ingresso nel mondo del calcio è iniziato proprio dalla Palermo Football Conference circa un anno fa e sono sempre pronto ad imparare molto, non vedo l’ora di essere a Palermo per vivere insieme - conclude Francesco Facchinetti - una grande giornata di calcio".

Tanti i temi di confronto, tra cui quello della ludopatia che ha riguardato alcuni calciatori come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. L’argomento verrà trattato dalla psicoterapeuta, dottoressa Virginia Salemi insieme alla collega Francesca Picone. ‘'Il contributo che penso di dare riguarda l’informazione e la possibilità di educazione. L’informazione non si limita soltanto a togliere curiosità ma anche a far sì che ci possa essere prevenzione, ascoltando quali possano essere i segnali per capire - afferma la dottoressa Salemi - a cosa si va incontro giocando”. Saranno presenti numerosi dirigenti e procuratori oltreché i due ex portieri del Palermo Stefano Sorrentino e Alberto Pomini. ‘’È un piacere partecipare a questa manifestazione, ci sono tanti personaggi del mondo del calcio, prenderne parte è importante anche per mantenere i rapporti ed interfacciarmi con i vari ospiti, inoltre è sempre un piacere tornare a Palermo. Inoltre - conclude Sorrentino - racconterò il mio progetto Sorrentino Accademy".

Tuffo nel passato anche per Alberto Pomini oggi impegnato con la Nazionale Italiana di Lega Pro "Sarà un’opportunità per discutere di calcio a tutto tondo, sono felice di tornare in una città dove sono stato bene da calciatore", dice l’ex portiere rosanero che alla Palermo Football Conference ritroverà il suo ex direttore sportivo Fabio Lupo. "Da questo evento - afferma Lupo - mi aspetto un confronto reale su varie tematiche, riguardanti il nostro amato calcio, con persone competenti e spunti di riflessioni interessanti".

Ci sarà spazio anche per il Lecce con i l suoi direttore sportivo Stefano Trinchera: "Il mio contributo - dice il dirigente salentino - sarà quello di portare una testimonianza, di quello che si vive in prima persona lavorando in gruppo, nel contesto in cui lavoriamo qui al Lecce". Tornerà a Palermo dopo due edizioni anche l’ex dg della Juventus Luciano Moggi il quale fa sapere che ‘’sarà una grande occasione anche per avvicinare i più giovani al mondo del calcio non vedo l’ora di partecipare’’.

Gradito ritorno in Sicilia anche per Giorgio Perinetti attuale ds dell’Avellino e Pierfrancesco Strano scout del club irpino. "E' una bella occasione per rincontrare amici e personaggi del mondo del calcio e - prosegue l’esperto dirigente romano - sarà piacevole ascoltare e confrontarsi con altri esponenti del mondo del calcio. Il mio augurio è quello di poter condividere quella che è la mia esperienza nel mondo del calcio. Il calcio è uno sport in continua evoluzione ed è importante e necessario - chiosa Perinetti - rimanere sempre aggiornati".

"E' la seconda volta che partecipo - dice Pierfrancesco Strano - sarà senza dubbio un’occasione di grande confronto tra i presenti. Per me sarà un opportunità per ascoltare i presenti ed imparare’’. Interverrà anche l’ex attaccante di Cagliari e Lazio, Pasquale Foggia, oggi direttore sportivo: "Mi aspetto - spiega il dirigente campano - uno scambio di idee e di situazioni vissute in prima persona dai vari addetti ai lavori, una giornata di accrescimento professionale e di idee per migliorare il nostro calcio".

Immancabile la presenza del procuratore palermitano Beppe Accardi che parlerà del ruolo dell’agente con le nuove normative ‘’mi aspetto - dice Accardi - che emergano temi importanti che illustrino il cambiamento che sta vivendo il nostro calcio’’. Verrà affrontato anche il tema calciomercato da altri agenti quali Francesco Salerno, Claudio Vigorelli, Gabriele La Manna e Alessandro Borri. “È un piacere - dice il founder di Esse Sports - partecipare a questa manifestazione che rappresenta oltreché un momento per incontrare tanti colleghi e addetti ai lavori anche motivo di crescita professionale’’, della stessa lunghezza d’onda il procuratore tra gli altri di Nicolo Zaniolo: ‘’Questo convegno - spiega Vigorelli - è un’opportunità per aggiornarsi professionalmente e per incontrare altri soggetti del settore’’.

La Manna, procuratore palermitano che assiste tra gli altri il centrocampista della Reggiana Natan Girma e ha contribuito al trasferimento di Beto all’Udinese fa sapere di aver ‘’già partecipato alle precedenti edizioni della Palermo Football Conference e - continua - incontrare persone del nostro mondo è sempre un motivo di confronto in un contesto conviviale’’.

Interpellato al riguardo dice la sua anche il manager milanese Alessandro Borri di Esse Sports, classificatosi secondo su oltre mille trecento candidati al primo esame da agente FIGC ‘’È sicuramente - dice il giovane procuratore - un evento importante con persone importanti e che nel mondo del calcio hanno fatto molto. Sono tutti personaggi rilevanti e mi aspetto che possa essere un momento in cui si condividano delle storie di persone competenti e con una certa esperienza. Si possono conoscere delle storie interessanti sul mondo del calcio che è molto sfaccettato ma anche incredibile e pieno di storie, storie piene di significato ma anche e - conclude - sopratutto molto belle”.

Presenti con Sport Service due protagonisti del mondo del mercato come Oscar Damiani e Crescenzo Cecere. "Non vedo l’ora di essere a Palermo per confrontarci su tanti temi’’ dice lo storico manager di calciatori del calibro di Lilian Thuram e Zinedine Zidane a cui fa eco Cecere ‘’Sono felice di partecipare a quest’evento perché si parla di calcio ed è sempre un piacere parlare di calcio”. Interverranno anche Sandro Stemperini e Michele Fioravanti di BestFoot che cura gli interessi dei due calciatori del Palermo Matteo Brunori e Filippo Ranocchia".

È un evento che - spiega Fioravanti, agente dei due rosanero - negli ultimi anni ha riscosso molto successo , è un momento di confronto tra tutti gli addetti ai lavori dove tratterremo diversi temi di attualità’’. Relatori della Palermo Football Conference saranno anche l’ex direttore sportivo della Juventus Franco Ceravolo e l’ex dirigente della Reggina, palermitano Massimo Taibi. "E' sempre importante - spiega l’ex ds bianconero con una parentesi anche nel Palermo - interfacciarsi con colleghi,agenti e altre figure del mondo del calcio, da parte mia cercherò di raccontare la mia esperienza in quanto il tema che tratterò è quello che più mi compete ossia lo scouting".

"Sarà molto interessante - dice Taibi - ci saranno dei professionisti e poi dei colleghi importanti dai quali si potrà sicuramente apprendere grazie alla loro esperienza’’. Sarà presente per la prima volta Fabrizio Ferrari agente che assiste tra gli altri i calciatori del Palermo Salim Diakité, Mamadou Coulibaly e ha contribuito al trasferimento di Claudio Gomes. "Parteciperò - dice l’avvocato Ferrari - con entusiasmo perché ho visto come è stata organizzata lo scorso anno la manifestazione è sembra molto interessante. Conosco - prosegue il manager - gli altri ospiti, alcuni sono degli amici, altri dei conoscenti e altri ancora dei rivali con cui ho avuto degli screzi ma ovviamente nel nostro lavoro sono normali, dirigenti e procuratori spesso non vanno d’accordissimo. Parteciperò con piacere perché parlare di calcio è sempre piacevole e - conclude Ferrari - perché potrebbe far accrescere le mie conoscenze".

Ospite della Palermo Football Conference anche il direttore sportivo dell’ambizioso Trapani Andrea Mussi. “Mi ha spinto a partecipare per prima cosa la professionalità delle persone che la organizzano, il contesto e gli ospiti di grande spessore umano e calcistico. Ringrazio - dice il dirigente granata - il mio presidente per avermi concesso di parteciparvi’’. Interverrà anche l’avvocato Mario de Rossi agente del terzino del Palermo Giuseppe Aurelio. ‘’Sará un’importante opportunità di networking’’, fa sapere l’avvocato pugliese che torna in Sicilia per la seconda volta. La manifestazione è patrocinata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo che riconoscerà tre crediti agli iscritti all’albo che parteciperanno. Prenderanno parte in veste di relatori l’avvocato Pietro Alosi e l’avvocatessa Annalisa Roseti. “Questo evento - spiega l’avvocato palermitano - è un appuntamento di estrema importanza per gli argomenti trattati e per la partecipazione di autorevoli relatori e permette di discutere dinamiche del mondo del calcio anche alla luce di interventi legislativi. Per quanto riguarda l’aspetto giuridico di cui tratterà il mio intervento ritengo che sia di interesse particolare in quanto il nuovo regolamento degli agenti sportivi cambia gli aspetti dell’attività di questi soggetti’’.

"La Palermo Football Conference - spiega l’avvocatessa calabrese - rappresenta un interessante e proficuo momento di confronto professionale e consente di rafforzare o creare nuove intese di collaborazione e crescita”. Rinnovate inoltre le partnership con Lumsa dipartimento di giurisprudenza Palermo e la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Palermo. Per la Lumsa interverrà il professore Sergio Paternostro ‘’L’evento organizzato da Conference403 è diventato ormai un appuntamento fisso e di prestigio per tutti coloro che sono interessati al mondo del calcio non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche gestionale. La collaborazione con la Lumsa - spiega il docente - è ormai consolidata soprattutto a vantaggio dei nostri studenti che hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza in termini di preparazione degli aspetti di comunicazione dell’evento’’.

Sergio Paternostro affronterà insieme all’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva le tematiche relative all’abolizione del decreto crescita e i suoi effetti economici nel calcio italiano. "Sarà un occasione - dice l’apprezzato commercialista palermitano - per affrontare una tematica importante che riguarda il mondo del calcio’’. ‘’Innanzitutto - dice il professore di Scienze della Comunicazione di Unipa Giuseppe Paternostro - ritengo che sia importante che un evento come questo abbia come pubblico di riferimento gli studenti, in particolare di quei corsi di laurea (come quelli di scienze della comunicazione) si porgono l'obiettivo di formare professionisti in grado di affrontare le sfide poste da un mondo sempre più professionalizzato come quello - conclude - del calcio".