Compleanno al Renzo Barbera, ora si può: i bambini potranno fare festa dentro lo stadio

Da adesso per i piccoli tifosi del Palermo sarà possibile festeggiare il compleanno allo stadio. E' infatti nato “Siamo Aquile Birthday Party”, format dedicato alle feste di compleanno allo stadio di viale del Fante.

Ogni giovane tifoso del Palermo potrà adesso vivere in maniera indimenticabile il giorno più importante dell’anno, trascorrendo tre ore di puro divertimento insieme ai propri affetti in una location esclusiva come lo stadio dei propri sogni. Tra i benefit riservati al festeggiato anche un tour a bordocampo dello stadio, un pallone del Palermo FC autografato ed una visita esclusiva al Palermo Museum per il nucleo familiare.

Le feste si svolgeranno nel foyer della Tribuna Autorità in uno spazio allestito con addobbi e decorazioni a tema Palermo FC e saranno suddivise in vari momenti ludici con giochi condotti da un animatore, prima dello scarto dei regali ed il momento clou della torta con le candeline, anche questa ovviamente a tinte rosanero.

L’intera organizzazione degli eventi sarà a cura di Palermo Bimbi, associazione che dal 2012 è uno dei punti di riferimento per le famiglie palermitane nell'organizzazione di attività ludiche e didattiche dedicate all'infanzia.

Per info e prenotazioni:

Palermo Bimbi – mob. 3391348010, email: info@palermobimbi.it