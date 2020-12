Micciché: "Avevamo venduto Dybala al Napoli, poi il procuratore spinse per la Juve"

"Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino". A rivelare questo retroscena è stato l'ex vicepresidente del Palermo, Guglielmo Micciché, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Miccichè ha aggiunto: "Consiglio vivamente a Dybala di andare al Napoli per il futuro e al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Dybala vada via dalla Juventus! Il tempo in bianconero è finito. Vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso".

Dybala, 27 anni compiuti a novembre, ha giocato a Palermo per quattro stagioni, dal 2012 al 2015 (due campionati di Serie A e uno di B). In tutti ha disputato 89 partite in partita maglia rosa (93 considerando anche la Coppa Italia). Sono 21 i gol messi a segno