Palermo pronto al tour de force, sabato c'è la Casertana: definiti i recuperi con Monopoli e Foggia

I rosa giocheranno contro le formazioni pugliesi il 7 e il 14 aprile. Variazioni anche per i prossimi impegni in calendario

Sosta forzata, causa Covid, terminata per il Palermo. Si torna in campo a ritmi serrati. Questo sabato gli uomini di Filippi giocheranno sul campo della Casertana, definiti anche i recuperi dei match contro Monopoli e Foggia. E il big match col Bari slitta a domenica 18 aprile.

Sabato la Casertana, mercoledì pomeriggio (7 aprile) invece a Monopoli per recuperare il match saltato a causa Covid contro i pugliesi. All'orizzonte anche l'appuntamento col Foggia, rimandato lo scorso 29 marzo sempre a causa di un focolaio. Il Foggia sbarcherà a Palermo mercoledì 14 aprile alle ore 15. Calendario fitto per il Palermo che in giornata ha anche appreso le variazioni dei prossimi impegni in calendario.

36ª GIORNATA - DOMENICA 18 APRILE 2021

BARI-PALERMO (Inizialmente programmata mercoledì 14 aprile)

37ª GIORNATA - DOMENICA 25 APRILE 2021

PALERMO - CAVESE (Inizialmente programmata domenica 18 aprile)

38ª GIORNATA - DOMENICA 2 MAGGIO 2021

VIRTUS FRANCAVILLA - PALERMO (Inizialmente programmata domenica 25 aprile)