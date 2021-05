Cimeli all'asta, il Palermo si congratula con Costa: "Chiederemo la coppa Italia di C per il museo"

Attraverso una nota la società rosanero fa i complimenti all'ex presidente del Coni regionale per l'acquisto: "Lo faremo in linea con l’anima che ha ispirato la nascita stessa del museo: la raccolta in concessione o donazione generosamente messi a disposizione da tifosi o appassionati"

Il Palermo rende le sue "più grandi felicitazioni" a Massimo Costa per l’acquisto di alcuni cimeli rosanero messi all’asta a seguito del fallimento dell’Us città di Palermo e ha intenzione di chiedere all'ex presidente del Coni Regionale la possibilità di esporre la coppa Italia di serie C nel museo rosanero.

L'avvocato palermitano, unico offerente, si è aggiudicato anche il lotto composto anche dal Trofeo “Le ali della vittoria” relativo al successo del Palermo in Serie B 2013-14, la Coppa dello scudetto Primavera del 2009, i trofei delle finali di Coppa Italia di C perse nel 1988, 1990, 1991, le targhe celebrative delle partite europee giocate dal Palermo in Coppa Uefa, le maglie dei giocatori del Palermo indossate per le convocazioni nelle Nazionali e ha affermato di volerle esporre nel nascente "museo internazionale dello sport".

"In attesa del futuro Museo Internazionale dello Sport voluto dal Coni - si legge in una nota della società di Mirri, che non ha ritenuto di dover partecipare all'asta - il Palermo Museum (che non appena le normative emergenziali lo consentiranno sarà aperto anche al pubblico) chiederà nei prossimi giorni all’avvocato Costa la disponibilità della Coppa Italia di Serie C, compresa nel lotto e mancante alla collezione dei cimeli già esposti al museo. Ciò in linea con l’anima che ha ispirato la nascita stessa del museo rosanero: la raccolta in concessione o donazione di memorabilia generosamente messi a disposizione da centinaia di tifosi e appassionati da tutto il mondo, condivisi con l’intero popolo rosanero - conclude la società rosanero - per tutelare insieme la memoria collettiva della passione per il Palermo".