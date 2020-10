Palermo, nessun botto di mercato al fotofinish: ora si punta sugli svincolati

Nessun colpo al fotofinish. L’unica speranza del Palermo adesso è quella di poter attingere dalla lista degli svincolati. Anche e soprattutto per questo resta calda la pista che porta a Luperini a centrocampo.

Corrado, Saraniti, Somma, Valente, Palazzi, Odjer, Broh, Kanoutè e Rauti. Si chiude così il mercato del club rosanero che a ridosso dal fotofinish non è comunque riuscito ad accontentare le richieste di mister Boscaglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è arrivato Del Prete, esterno destro accostato nelle ultime ore al Palermo, così come Piccolo e Luperini, entrambi svincolati e per questo, possibilmente, ancora sotto la lente d’ingrandimento del duo Sagramola-Castagnini. A questo punto la squadra allenata da mister Boscaglia dovrà iniziare a pensare solo ed unicamente al calcio giocato, con la prossima partita in programma mercoledì pomeriggio sul campo della Ternana.