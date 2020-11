Sei giocatori del Palermo di nuovo "positivi", derby col Catania a rischio rinvio?

Il Palermo avrebbe chiesto alla Lega di rinviare il derby previsto per stasera al Barbera. Le voci che da stamattina sono iniziate a circolare da Catania parlano di nuovi positivi nel gruppo squadra rosanero. In realtà le cose non stanno esattamente così. Pare che sei giocatori che si erano "negativizzati", nell'ultimo giro di tamponi abbiano ancora una bassa carica virale di Sars-Cov2: si tratta di Silipo, Floriano, Lucca, Fallani, Accardi e Peretti. Che quindi stasera secondo protocollo non potrebbero scendere in campo.

A questi vanno aggiunti gli altri cinque ancora positivi: Luperini, Somma Lancini, Marong e Santana. Per questo la società rosanero sta lavorando per ottenere il rinvio. Dall'altro lato la Lega di serie C sostiene invece che il Palermo abbia almeno 13 giocatori arruolabili. Solo che tra questi ci sono Broh e Crivello, che sono sì negativi al Coronavirus ma risultano squalificati. La domanda è: vanno considerati tra gli arruolabili? Secondo il Palermo no.

"La società - si legge in una nota - rimane in attesa degli esiti dei tamponi 'giorno gara' effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale". Calcio pandemico.