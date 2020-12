Serie C, Palermo-Casertana sarà trasmessa (anche) su Sky Sport

Dopo un anno e mezzo il Palermo torna su Sky Sport. Da domenica verranno trasmesse in pay-per-view fino a 15 partite a turno della terza serie. Tra i match in programma sulla piattaforma televisiva domenica pomeriggio c'è anche quella del Barbera tra il Palermo e la Casertana, con calcio d'inizio fissato alle 14.30.

Questo l'elenco completo delle partite che saranno trasmesse (anche) su Sky in modalità pay per view. I match sono validi per la quindicesima giornata d’andata.

Sabato 12 dicembre 2020

Girone A

Pro Vercelli-Albinoleffe Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 253)

Girone B

Imolese-Vis Pesaro Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 252)

Girone C

JUVE STABIA - POTENZA Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 252)

Domenica 13 dicembre 2020

Girone A

Olbia-Renate Ore 12.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

Girone B

Perugia-Virtus Vecomp Verona Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 255)

Mantova-Cesena Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

Girone C

Palermo-Casertana Ore 14.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

Viterbese-Catania Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 256)

Bari-Vibonese Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 255)

Monopoli-Foggia Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 256)