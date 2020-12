Casertana, 7 positivi al Covid: ma la squadra parte per Palermo

Nella serata di ieri lo stop al viaggio in anticipo verso Palermo per "sospetta positività" e stamattina è arrivata anche la conferma attraverso un comunicato ufficiale da parte della Casertana, attesa domani al Barbera. In pratica "in seguito ai tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri (venerdì 11 dicembre), sette tesserati sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati prontamente posti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio".

Nonostante questi 7 positivi però la società non si è fermata. Ed infatti "il gruppo squadra risultato negativo ha già provveduto a raggiungere il prefissato ritiro per dare seguito al lavoro di avvicinamento alla gara di Palermo e, come da protocollo, sarà sottoposto a nuovi tamponi nelle prossime ore". La partita con il Palermo è prevista domani (domenica 13 dicembre) alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera.

Fonte: CasertaToday