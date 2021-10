VIDEO | Palermo, parla Mirri: "Investitori guardano con interesse alla squadra ma ci vuole tempo"

Il presidente rosanero commenta le ultime prestazioni contro il Foggia e si sofferma sul futuro del club di viale del Fante. "Stiamo facendo bene in casa, in trasferta fatichiamo anche per l'assenza dei tifosi. Vogliamo tornare grandi, ma questa città ha dei limiti sotto gli occhi di tutti"