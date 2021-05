Palermo calcio a 5, i rosanero battono il Tiki Taka e ritornano al secondo posto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a 5 ritrova sorriso, vittoria e seconda posizione in classifica. La compagine rosanero, all'ultimo sussulto, tra le mura amiche del "Tocha Stadium", si impone 3-2 sul Tiki Taka al termine di una partita bellissima e ben giocata da entrambe le squadre.

Pronti via sono gli ospiti a proiettarsi in avanti provando, in più di una circostanza, a mettere in difficoltà il giovanissimo portiere esordiente del Palermo D'Antoni (schierato da coach Zapparata al posto del titolare Costanzo). I rosanero si difendono con ordine e, dopo un paio di affondi, trovano l'imbucata vincente al 15' grazie alla rete siglata da Daricca.

Il Tiki Taka torna a spingere ma i padroni di casa riescono a contenere le folate offensive della squadra guidata da Tony Magro (grande ex dell'incontro) e, dopo un'azione ben manovrata, trovano il raddoppio firmato ancora una volta da Daricca. Doppietta per il baby pivot che consente ai rosanero di andare all'intervallo sul 2-0. Ma, per citare il grande Boskov, “partita finisce quando arbitro fischia”: la seconda frazione di gioco, infatti, non smetterà di regalare emozioni e continui colpi di scena. Passano appena due minuti e il Tiki Taka accorcia le distanze con Farina. Il Palermo stavolta fatica a reagire e a tenere in mano il pallino del gioco. Gli ospiti si fanno sempre più coraggio e, dopo l'espulsione di Musso, Giannola trova il gol del pareggio a seguito di una conclusione deviata che spiazza D'Antoni.

Gara vibrante e divertente, il Palermo Calcio a 5 ci prova nel finale e, proprio al 60', ottiene il tiro libero che vale i tre punti: Cutrona batte l'estremo difensore avversario e firma il3-2 finale. Terzo successo in quattro gare per il Palermo dopo la ripartenza del girone A di Serie C1. Vittoria di fondamentale importanza in vista del big match di sabato 8 maggio contro il Real Termini: chi vince è secondo in solitaria.