Palermo C5, super vittoria sotto l'albero: i rosanero battono 4-2 il Sant'Isidoro Bagheria

Il Palermo Calcio a5 chiude il 2023 nel migliore dei modi: i rosanero, infatti, nella prima gara del girone di ritorno, si impongono 4-2 in casa del Sant'Isidoro Bagheria.

PRIMO TEMPO: La compagine guidata da coach Lo Piccolo scende in campo determinata a imporre il proprio gioco. Prima frazione letteralmente dominata dal Palermo C5 che, dopo appena 5', passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Casamento abile a sfruttare il suggerimento di Saviano. I rosanero sembrano giocare sul velluto e, dopo pochi minuti, trovano il raddoppio firmato da Daricca: giocata da urlo del bomber del Palermo Calcio a5 che, dopo un dribbling secco, fredda con una fucilata l'estremo difensore avversario. Incassate le due sberle il Sant'Isidoro prova una timida reazione d'orgoglio colpendo due legni con Mulè. Gli ospiti si risvegliano dal momentaneo torpore tornando ad assediare l'area di rigore avversaria, forcing dei rosanero premiato col momentaneo 0-3 segnato dal neo acquisto Consiglio che trasforma un tiro libero procuratosi in precedenza. Rosanero letteralmente scatenati: sul finire della prima frazione timbra il cartellino anche Saviano che firma il momentaneo 0-4.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa il Sant'Isidoro Bagheria prova a rimettersi in carreggiata, cercando disperatamente di risollevare le sorti di un match ormai in salita. I padroni di casa approfittano dell'unica sbavatura difensiva del capitano rosanero Marretta, tra i migliori in campo del match: rigore (molto dubbio) concesso al Sant'Isidoro trasformato da Sciacchitano. La rete dona nuova linfa vitale ai bagheresi che, sulle ali dell'entusiasmo, accorciano le distanze con Mulè (conclusione deviata che beffa il portiere rosanero Mistretta). Dopo le due reti dei padroni di casa il Palermo Calcio a5 torna nuovamente a prendere in mano le redini del gioco, amministrando il vantaggio senza problemi sino al triplice fischio.

Risultato finale 2-4 in favore dei rosanero: tre punti sotto l'albero per festeggiare nel migliore dei modi il Natale e l'inizio del nuovo anno. Prossimo impegno in campionato del Palermo Calcio a5 in programma sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.15, quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, i rosanero ospiteranno il San Vito Lo Capo.