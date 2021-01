Palermo, c'è il primo rinforzo a centrocampo: dalla Reggina arriva De Rose

Il classe 1987 è virtualmente un nuovo calciatore dei rosanero. Non è stato convocato per il match degli amaranto in casa del Frosinone, si attende soltanto l’ufficialità dell’operazione

Il Palermo batte un colpo. Alla corte di mister Boscaglia arriva l’esperto centrocampista Francesco De Rose. L’ex (a questo punto) calciatore della Reggina di fatto accende la miccia del mercato invernale dei rosanero.

La conferma, o meglio, l’indizio che a questo punto sembra non lasciare più alcun dubbio, è arrivato direttamente dalla Reggina, in particolare dal tecnico degli amaranto Baroni. De Rose infatti non prenderà parte al match in programma quest’oggi in casa del Frosinone, perché a breve arriverà l’ufficialità che lo legherà ai rosanero fino a giugno del prossimo anno. Una firma su un contratto che di fatto lo catapulterà nuovamente in quella stessa Serie C che tanto aveva desiderato di lasciarsi alle spalle lo scorso anno. Una cavalcata trionfale quella con i calabresi in cui il centrocampista 33enne si è indubbiamente reso protagonista portando solidità ed esperienza in casa Reggina. La stessa che Boscaglia si augura possa portare a Palermo per completare un reparto che a questo punto potrebbe anche candidarsi – sulla carta – come uno dei più strutturati dopo Bari e Ternana.

In carriera De Rose ha vestito anche le maglie di Cosenza, Lecce, Sudtirol, Casertana e Barletta e Matera. Adesso il Palermo, per provare a compiere un’impresa che al momento sa tanto di impossibile: tornare subito in B. Con De Rose in squadra, Boscaglia potrebbe tornare sui propri passi, insistendo con il 4-2-3-1 visto a inizio stagione. Non è da escludere però l’ipotesi a tre in mezzo al campo.