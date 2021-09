Arriva a Palermo la Buffon Accademy: opportunità per i giovani portieri in erba

L'accademia per giovani portieri in erba arriva a Palermo: apre la Buffon Accademy. Dalla volontà dell'associazione asd Numero Uno Goalkeeper Accademy, l'accademia fondata dal numero uno del Parma approda nel capoluogo e rappresenta una grande opportunità per i giovani amanti del calcio.

Le attività, pianificate, gestite ed organizzate sulla base del protocollo dell'accademia che porta il nome dell'ex portiere di Juventus e Nazionale sono svolte da allenatori dei portieri professionisti e con grande esperienza nel settore e si svolgeranno a partire dal 14 settembre presso il centro sportivo dalla Usd Panormus, in viale Michelangelo 1180.

"Questo percorso ha come obiettivo la formazione dei giovani portieri, attraverso una metodologia di lavoro consolidata dal miglior portiere della storia del calcio. Con tale sodalizio l’obiettivo che ci poniamo è quello di far vivere un’esperienza di gioco, divertimento e di formazione dei futuri portieri del calcio italiano. Ci tenevamo "concludono dallo staff "e finalmente siamo riusciti a portare nella nostra città questa accademia che siamo certi sarà da stimolo per tanti giovani oltre che una grande opportunità".

Lo staff tecnico è composto da Ferdinando Scarpello, che è anche Presidente dell'associazione e dagli altri allenatori: Francesco Lima, Antonino Montana e Carmelo Semprevivo. Per informazioni è possibile contattare l'Asd Numero Uno Goalkeeper accademy tramite le pagine social.