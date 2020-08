Il Palermo finalmente ha il suo allenatore: c'è un biennale per Boscaglia

Un pranzo a base di buoni propositi. L'Incontro avvenuto a casa dell'amministratore del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha finalmente dato i suoi frutti: Boscaglia adesso è davvero a un passo dalla panchina dei rosa, prima però bisognerà chiudere ufficialmente la pratica Entella. Per il tecnico siciliano è pronto un biennale.

Un incontro da dentro-fuori. E' bastato guardarsi negli occhi e ripetersi ciò che in questi ultimi mesi le due parti si sono più volte dette al telefono per scorgere i primi segnali di avvicinamento. Un lungo tira e molla che alla fine metterà tutti d’accordo. Da un lato il Palermo che chiuderebbe la pratica allenatore portando in Sicilia il pezzo da novanta desiderato da tempo, dall’altro Boscaglia che alla fine, dopo una lunghissima trattativa, agguanterebbe il tanto agognato contratto che lo legherebbe al club rosanero per i prossimi due anni. E non soltanto per uno come invece si pensava in precedenza. Adesso la palla passerà proprio al tecnico gelese che nelle prossime ore dovrebbe risolvere le ultime pratiche con l’Entella legate alla buonuscita prima di colorarsi di rosanero.