Contratto biennale e staff al completo, così il Palermo ha convinto Boscaglia: oggi la firma

E' arrivato il momento di Roberto Boscaglia. In giornata la firma che lo legherà al club rosanero per i successivi due anni. Con lui ci saranno anche il preparatore atletico palermitano Marco Nastasi e il vice-allenatore Giacomo Filippi. Rosanero in ritiro a Petralia dal 24?

E' stato uno dei tanti temi trattati ieri pomeriggio a casa di Rinaldo Sagramola: Boscaglia voleva ad ogni costo al suo fianco i due fedelissimi con cui ormai lavora da tempo per provare a compiere un’impresa tanto ardua come quella di sradicare già dal prossimo anno il Palermo dalla Serie C. Il primo, Marco Nastasi, proprietario del Padel Roosevelt di Palermo collabora con Boscaglia ormai da tre anni, mentre con Giacomo Filippi la scintilla è scattata qualche anno fa proprio da queste parti, in Sicilia, quando Boscaglia sedeva sulla panchina del Trapani e Filippi vestiva la maglia granata da giocatore. Sia Nastasi che Filippi poco dopo le 17 di ieri si sono recati in sede, allo stadio Renzo Barbera, per firmare il contratto che li legherà al club rosanero.

Oggi invece toccherà proprio a Boscaglia mettere nero su bianco l’inizio di un accordo che, almeno sulla carta, avrà una durata biennale. Una volta diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Palermo, il tecnico gelese inizierà senza sosta a programmare al fianco di Sagramola e Castagnini il nuovo organico. La prima decisione intanto sarebbe già stata presa: il Palermo andrà in ritiro gli ultimi giorni di agosto, molto probabilmente il 24, quando alla corte di Boscaglia potrebbe già essere arrivata qualche nuova pedina di spessore da aggregare ai calciatori presenti in rosa.