Il Palermo torna a vincere: tris in rimonta al Bisceglie con Lucca (doppietta) e Luperini

Rocco spaventa i rosanero, che però effettuano il sorpasso già nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Boscaglia costruisce tanto, ma riesce a chiudere la partita solo a 6' dal termine con l'ottava rete stagionale del suo bomber. Bene Santana, infortunio per Rauti

Il Palermo cala il tris al Bisceglie e prende una boccata d'ossigeno dopo le polemiche post Avellino. Per gli uomini di Boscaglia vittoria in rimonta dopo l'iniziale 0-1 degli ospiti, a segno con Rocco.

A rimettere in carreggiata il Palermo ci pensa il bomber Lucca, che risolve una mischia nell'area dei pugliesi; mentre il sorpasso arriva con un colpo di testa di Luperini, su cross pennellato di Santana.

Nella ripresa il Palermo costruisce tanto, ma non riesce a chiuderla e rischia anche di sbilanciarsi. Alla fine ci pensa ancora Lucca a mettere in cassaforte il risultato: per lui ottava rete stagionale.

Finisce 3-1 per il Palermo, ma non mancano le note stonate: ossia l’infortunio a Rauti e il giallo ai danni di Luperini che era diffidato e sarà squalificato nel prossimo match. Alla fine della fiera il Palermo, che deve comunque fare passi da gigante sul piano del gioco, ritrova a sorpresa un Santana rivelazione di giornata e si conferma Lucca: il bomber, ancora una volta, è stato il match winner.

Il tabellino di Palermo-Bisceglie

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 5, Accardi 6, Palazzi 6 (37′st Broh sv), Somma 6, Crivello 6, Luperini 6,5 (37′st Martin sv), De Rose 6, Santana 7 (24'st Marconi sv), Rauti 6,5 (26′st Kanoute sv), Lucca 8, Valente 5. All. Boscaglia.

BISCEGLIE (3-5-2): Spurio 6, Altobello 5,5, Priola 5, Bassano 5,5, Tazza 6 (44′st Gilli sv), Cittadino 6, Maimone 5,5 (11'st Romizi 5,5), Pedrini (11'st Mansour 5,5), Giron 6, Sartore 5,5 (44′st Musso sv), Rocco 6,5 (2′st Cecconi 5,5). All. Papagni.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa; assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Mario Pinna (Oristano).

MARCATORI: 7' Rocco, 14' e 39'st Lucca, 37' Luperini

Gallery