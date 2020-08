L'Entella scarica Boscaglia, il Palermo adesso spera

Rinnovo? No, grazie. L'Entella é pronta a scaricare Boscaglia. Chiusa una porta si apre un portone che in questo caso per il tecnico gelese può anche voler dire Palermo. Un matrimonio saltato a pochi passi dal fatidico "sí" che alla fine peró potrebbe anche concretizzarsi. Nelle ultime ore infatti Boscaglia sarebbe stato informato dal patron dell'Entella, Antonio Gozzi di non rientrare nei piani futuri della società ligure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scelta maturata anche e soprattutto dopo aver ascoltato i senatori dello spogliatoio. Tutto questo mentre lo stesso Boscaglia annunciava pubblicamente di voler continuare la propria avventura sulla panchina del club ligure. Una notizia che da un lato dá speranza al Palermo, dall'altro pero fa certamente storcere il naso a Sagramola e Mirri che da sempre cercano un tecnico voglioso di sposare al cento per cento il progetto Palermo e che non consideri il club rosanero una soluzione alternativa.