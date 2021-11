Pala Oreto, la serie B maschile di pallavolo si gioca a porte chiuse: "Siamo ancora senza agibilità" 

La partita Volo Saber Palermo-Paomar Volley Siracusa, valida per la quarta giornata del campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo, si svolgerà a porte chiuse. A comunicarlo è la squadra di casa. "Manca il nulla osta per l’agibilità dell’impianto sportivo cittadino del Pala Oreto, condizione necessaria - spiega la società Polisportiva Volo International - per consentire l’accesso al pubblico".

Per permettere ai tifosi di guardare la sfida, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle 17:45, sulla pagina Facebook della squadra. "I continui solleciti agli uffici competenti del Comune di Palermo, con particolare riferimento all’Ufficio Sport, proseguiti fino a ieri - conclude amareggiata la società - sono rimasti inascoltati. Da qui il comunicato. La Volo International ritiene che questo desolante stato di cose penalizzi fortemente la società e i sostenitori tutti".