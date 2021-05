Il padel va in vacanza: vip, sole, mare e relax anche a Pollina

Sole, mare, relax e… padel. In Italia crescono gli investimenti legati alla nuova disciplina, sempre più abbinati al turismo. Negli scorsi giorni la catena alberghiera Aeroviaggi ha siglato un accordo di partnership strategica con Padel Italia Academy Marcelo Capitani. Un'iniziativa che coinvolge anche la provincia palermitana con Pollina.

L'intesa mira a promuovere la disciplina nell'ambito dell'offerta turistica integrata Aeroviaggi affidandosi alla tecnica del metodo Marcelo Capitani, capitano della Nazionale azzurra, che sarà affiancato come allenatore da un team di maestri di alto livello tra cui la campionessa italiana Chiara Pappacena. Nel nostro Paese la diffusione del padel è sempre più capillare.

La partnership prevede l'organizzazione di masterclass esclusive con lezioni tecniche per gli ospiti nei resort Aeroviaggi di Favignana, Brucoli, Pollina e Torre del Barone, tenute dallo stesso Capitani e dagli allenatori ufficiali della Padel Italia Academy. Alcune masterclass saranno aperte anche ai bambini. Previsti pacchetti turistici pensati per gli amanti della disciplina che includono l'organizzazione di eventi, tornei e iniziative dedicate al padel.

"Siamo entusiasti - ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi -. Tramite questo accordo andremo a promuovere la cultura del padel nell'ambito dell'ampia offerta Aeroviaggi venendo incontro allo spiccato apprezzamento e popolarità di questa disciplina".

"Siamo felici di rappresentare il padel italiano nel mondo e di mostrare le meraviglie di questo Paese attraverso lo sport, oggi molti appassionati di padel potranno visitare luoghi turistici incantevoli abbinati al padel", ha commentato il maestro Marcelo Capitani. "E' una grande gioia vedere il movimento del padel in esplosione, come campionessa italiana è un onore portare all'estero il nome della mia nazione" ha aggiunto la campionessa Chiara Pappacena.

Il calendario

Prima tappa: pacchetto vacanze isola di Favignana dal lunedì 7 giugno alla domenica 13

Seconda tappa: Brucoli sicilia localitá Siracusa dal lunedì 21 giugno alla domenica 27 giugno

Terza tappa: resort Pollina Cefalù dal lunedì 12 luglioalla dom 18 luglio

Quarta tappa: Favignana dal lun 25 luglio alla dom 1 agosto

Quinta tappa: Pollina dal lun 16 agosto alla dom 22 agosto

Sesta tappa: Torre del barone località Sciacca mare dal lun 13 settembre alla dom 19 settembre

"Prevista - si legge in una nota - la presenza di tanti ospiti vip. Tipologia soggiorno: una settimana di relax e sport, tutto incluso, in vacanza con il campione di padel Marcelo Capitani e il suo team, e le masterclass per adulti e bambini. Previsto il torneo finale e cena di premiazione il sabato sera".