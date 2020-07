Padel, tutto pronto per la finale del campionato nazionale di serie C

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto pronto per la finale del campionato nazionale di serie C di padel. Domani, alle 17, al “Padel Palermo” di via Lanza Di Scalea la Tema Padel - Il Centesimo del Padel Palermo affronterà i Due Ponti di Roma.

Si preannuncia una sfida serrata e coinvolgente, la posta in gioco è altissima: la promozione in serie B. Il capitano della squadra Massimo Tesauro è fiducioso nelle possibilità di vittoria, nonostante la squadra avversaria sia di altissimo livello: "Ci aspettiamo una sfida difficile e impegnativa, lo spettacolo sicuramente non mancherà. Speriamo di riuscire in questa impresa importante per lo sport siciliano".