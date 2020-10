Oscar allenatori calcio, a Bagheria premiati 53 "mister" dilettanti

“Oscar allenatori di calcio provincia di Palermo – 2019/2020”: premiati dall’Aiac Palermo, a Villa San Cataldo, a Bagheria, gli allenatori delle società della provincia, del settore giovanile e delle squadre che hanno preso parte ai campionati organizzati dalla Lega nazionale dilettanti – Regione Sicilia. La consegna dei premi si è svolta lo scorso sabato alle 9.30.

I riconoscimenti sono andati a Francesco Libro, allenatore in seconda della Società Palermo Calcio, a Francesco Chinnici, società Resuttana-San Lorenzo, Carlo Troia, società Academy Santa Flavia, Marco Cappello, società Bagheria Città delle Ville, Gianfranco Del Bosco, per C2 calcio a 5, Matteo Di Fiore, under 17 regionale. Premiati, inoltre, anche le società Del Bosco, polisportiva Eightynin, Matteo Di Fiore, Ssd Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Gli Oscar del Calcio - sottolinea Alessio Cacciato, presidente Aiac Palermo - ha l’obiettivo di gratificare il lavoro sul campo della stagione sportiva 2019/2020, dopo la sospensione delle attività dilettantistiche e dei campionati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19”.