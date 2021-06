Arrampicata, trazioni e pesi: a Palermo la obstacle course race, il fenomeno sportivo del momento

Si è svolta oggi (domenica 27 giugno) la Warriors Mud Race Sprint 2021, tappa del campionato siciliano Ocr (Obstacle course race). La gara, organizzata dall'associazione Ocr Palermo e dall'ente di promozione sportiva Endas Sicilia, in collaborazione con Oxygen Group, ha avuto luogo presso il nuovo Oxygen Camp, il primo Campo Ocr nella città di Palermo, adiacente al centro sportivo Oxygen Fitness Place di via Paruta. Alla manifestazione hanno preso parte circa 150 atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Corsa, arrampicata, ostacoli da superare, trasporto pesi, tiri di precisione, trazioni, le Obstacle course race si sono affermate rapidamente come disciplina sportiva proprio perché uniscono varie caratteristiche ricreando un’esperienza di sport completo.

