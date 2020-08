Toto-allenatore, Palermo di fronte ad un bivio: la testa dice Boscaglia, il cuore batte per Diana

Divergenze economiche e prospettive future non proprio chiarissime, sembrano non convincere pienamente Roberto Boscaglia. E così il direttore generale del Palermo, Rinaldo Sagramola, studia l’ennesimo piano B: l’idea che stuzzica si chiama Aimo Diana.

Un passato al Palermo da calciatore e un futuro (forse) sotto Monte Pellegrino da allenatore. Se non dovesse concretizzarsi la pista Boscaglia, dalle parti di viale del Fante sembrano seriamente intenzionati a puntare dritto verso Diana. Tecnico giovane ed emergente con un pallino per il 3-4-1-2, un modulo con cui l’ex centrocampista di Sampdoria e Palermo a tratti ha anche convinto. Feralpisalò, Menfi, Sicula Leonzio e Renate: una collezione di club con cui Diana ha avuto modo di giocarsi a viso aperto la serie C, con la speranza di poter aggiungere alla propria personale bacheca anche il Palermo. Che nelle ultime ore starebbe cercando di convincere una volta e per tutte Boscaglia ad accettare la panchina rosanero.

La separazione fra l’Entella e il tecnico gelese è ormai cosa certa, ma è proprio dal club ligure che il Palermo aspetta l’assist decisivo per chiudere la pratica allenatore. Sagramola infatti spera che da Chiavari decidano di pagare buona parte del contratto in essere, così che il Palermo possa aggiungere soltanto la differenza, riuscendo così a soddisfare le pretese dello stesso Boscaglia. Tecnico che al momento starebbe facendo valutazioni a 360° anche e soprattutto in ottica futuro.