Il Palermo si prepara per la prossima stagione in C, svelate le nuove maglie dei rosanero

I kit gara del prossimo campionato sono stati presentati all'Orto botanico. La prima maglia è un omaggio alla storica divisa del Palermo, perfettamente bicolore. Per la seconda, con il ritorno al bianco come colore principale, è stato ripreso uno stile simile a quello adottato da molte squadre negli anni Settanta

Svelate le nuove maglie dei rosanero per il prossimo campionato di serie C. II Palermo ha presentato ieri all’Orto botanico gli ultimi kit gara “Kombat” per la stagione 2021-2022, realizzati in collaborazione con l’agenzia palermitana Gomez & Mortisia e il centro R&D Kappa. La prima maglia è un omaggio alla prima divisa rosanero della storia del Palermo, che era infatti perfettamente bicolore, a partire già dal 1907. La maglia richiama anche il logo societario in cui per la prima volta compaiono gli odierni colori del Palermo: appunto uno scudo perfettamente diviso a metà, rosa e nero.

Dopo tanti anni di quasi esclusiva prevalenza rosa, la maglia del Palermo torna dunque a bilanciare i suoi due principali colori in egual misura.

Un segno di continuità anche con la terza maglia della stagione 2020/2021, che per celebrare i 120 anni dalla fondazione, era stata proposta in un inedito bicolore bianco-azzurro. Il progetto grafico di questa maglia bicolore rosanero era anche tra quelli votabili nel sondaggio aperto a tutti i tifosi nel 2019. In quel caso, tra oltre dodicimila preferenze, la seconda più votata fu proprio la bicolore rosanero. Le due metà della maglia sono separate da una sottile linea dorata. Un dettaglio che impreziosisce l’accostamento dei colori principali e si ripropone nelle finiture del colletto in modo elegante.

Anche la seconda maglia ha un riferimento storico: riprende lo stile della "pouchain" del Palermo di fine anni 70. Uno stile che in quegli anni era stato adottato anche da alcune delle casacche delle più blasonate squadre di serie A. Questa scelta segna anche il ritorno al bianco come colore principale per la seconda maglia del Palermo. Una scelta orientata al gusto vintage, un classico che ritorna, immediatamente riconoscibile dalla maggior parte dei tifosi.

Il video di presentazione

Anche quest’anno, il lancio della prima maglia è accompagnato da un video diretto da Riccardo Lupo, questa volta con la fotografia del maestro Daniele Ciprì, già vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento, acclamato alla mostra del cinema di Venezia. Nel video, dal taglio ironico e surreale, due novelli Adamo ed Eva passeggiano per il paradiso, nell’idillio di un mondo perfetto. Finché la proverbiale tentazione si presenta nelle classiche sembianze di un serpente, ma con la nuova maglia rosanero al posto della celebre mela del peccato. Resistere sarà impossibile e il nostro Adamo si troverà a rinunciare alla sua vita perfetta pur di indossare i propri colori. Per questo, lo vediamo andarsene via correndo dietro a un pallone, ma felice della sua scelta “terrena”. Una metafora simbolica della quotidianità sportiva: sarebbe bello vivere in un mondo in cui tutto è facile e i risultati si ottengono senza sforzi. Ma amare i propri colori significa anche scegliere e accettare di dover sudare ogni risultato, con il proprio impegno. Il rosa e il nero come parti inscindibili della stessa medaglia, della stessa maglia.

Il video firmato da Lupo e Ciprì

A salutare le nuove maglie, gli sponsor di questa stagione grazie alla partnership con Infront Italy per la gestione in esclusiva di tutti i diritti marketing della squadra rosanero, sia per il territorio nazionale, sia per quello internazionale. Tra conferme dello scorso campionato e nuovi ingressi gli sponsor saranno: Gruppo Arena con Decò e SuperConveniente, Bisaten, Gagliano, Nuova Sicilauto, Lt Costruzioni, Ipershop, A29, Dl marmi srl.