Conclusa l’avventura della Nuova Jolly Prince 22 protagonista del raid Mediterraneo in Rosa con il suo ingresso trionfale al Salone Nautico di Genova. A bordo le 12 “avventuriere” che nel corso del raid si sono avvicendate ai comandi. Mediterraneo in Rosa è stata un’avventura tutta al femminile, fortemente voluta dai fratelli Aiello, titolari del cantiere di Bussero (Milano) per valorizzare le competenze delle donne appassionate di nautica e per raccogliere fondi a favore di un’altra iniziativa al femminile, il trasporto sanitario gratuito Cuore Rosa organizzato dall’Associazione Lorenzo Perrone Onlus per le malate oncologiche che devono recarsi in ospedale per visite e terapie. Le protagoniste di Mediterraneo in Rosa, presso lo stand Nuova Jolly all’interno della fiera (BB9, Padiglione B terreno), hanno tenuto una conferenza stampa a cui è seguita la premiazione.

Presente tra gli altri autorevoli ospiti proprio il governatore del Distretto 2110 del Rotary International Orazio Agrò, accompagnato dalla moglie, che, sin dal primo momento, ha fatto suoi i valori dell’iniziativa, insieme al collega governatore del Distretto 2102 Calabria e ai club Rotary Amantea e Rotary Palermo Montepellegrino (del quale è socia Elena Foddai e socio onorario Sergio Davì). I giornalisti della stampa specializzata hanno goduto della possibilità di raccogliere dalla viva voce di tutte le donne che hanno partecipato all’iniziativa le loro impressioni e, soprattutto, le loro emozioni. Il piacere di esserci, il rapporto speciale con le compagne di avventura legato al fatto di essere tutte donne, i brividi provati in alcuni passaggi con il meteo che faceva le bizze e onde di oltre due metri che si frangevano sulla carena, e poi l’accoglienza calorosa di tutti i concessionari della Nuova Jolly che le hanno ricevute lungo il percorso, le “avventuriere” di Mediterraneo in Rosa hanno avuto modo di condividere i loro ricordi.

È stato lo staff Nuova Jolly Marine, che, con il supporto degli sponsor tecnici che hanno sostenuto l’iniziativa (Suzuki Marine Italia per il motore, Simrad per l’elettronica e Osculati per la componentistica), oltre a Sergio Davì (protagonista del raid Palermo – Los Angeles in solitaria che si è concluso la scorsa primavera) e al Club Del Gommone di Milano, hanno voluto premiare, com’è giusto che sia stato, le protagoniste di Mediterraneo in Rosa. Erano presenti anche Rosalba e Riccardo Perrone, che hanno fondato l’Associazione Lorenzo Perrone in memoria del figlio scomparso 15 anni fa per una malattia oncologica, che hanno colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa per il sostegno dato al progetto Cuore Rosa. Ai comandi del Prince 22 di “Mediterraneo in Rosa”, invece, per tutta la durata del Salone, abbiamo avuto il comandante Sergio Davì. Il gommone è rimasto infatti esposto allo stand in banchina della Suzuki, dove i visitatori potranno chiedere di fare un test in acqua con un driver d’eccezione. “Il viaggio lungo il mar Tirreno e il mar Ligure di queste splendide donne, sulle onde del mare, è una vicenda intrisa di passione, di coraggio e di avventura” ha sottolineato, al Salone di Genova, visibilmente entusiasta, il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, Orazio Agrò. “Passione, coraggio e avventura Le stesse che fanno parte della storia del Rotary: l’apertura a tutte le rotariane del mondo, alla loro genialità, alle loro professionalità, sino all’elezione della prima donna presidente internazionale del Rotary International, Jennifer E. Jones, socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, che segna uno spartiacque tra il passato e il futuro, nella continuità valoriale, di pensiero, di scelte, di azione che fanno di questa ONG la più grande realtà di service al mondo.

È un racconto avvincente quello del Prince 22 di “Mediterraneo in Rosa” che riesce a legare la figura delle nostre tantissime donne che fanno forte il Rotary dell’amicizia, della solidarietà, in modo particolare, del viaggio, dell’acqua, della ricerca. Ne viene fuori una storia marinara tutta al femminile, che completa il percorso inaugurato con la missione di Sergio Davì lungo due oceani, con un grande impegno sul versante della ricerca ambientale. Ambiente, come ho ripetuto più volte, cui è destinato, quest’anno, una maggiore attenzione del nostro Rotary. Elena Foddai e Sergio Davì e le loro fantastiche avventure “Ocean to Ocean” e “Mediterraneo in Rosa!” sono, infatti, testimonial, in Italia e nel mondo, del Distretto 2110 del Rotary International. Una missione, dunque, all’insegna dei valori rotariani; motivo per cui, a Genova, ho voluto esserci pure io. Un modo per confermare l’attenzione del Rotary all’universo femminile, al servizio, alle finalità stesse della missione: la solidarietà che unisce oltre i limiti spaziali e temporali. Forza, siamo sulla strada giusta”.

Daniela Aiello collaboratrice "Nuova Jolly" e vicecomandante del principe 22 ha sottolineato come “L'Esperienza che abbiamo condiviso con le altre partecipanti di mediterraneo in Rosa è stata semplicemente fantastica ed emozionante. Abbiamo voluto dimostrare che anche noi Donne possiamo intraprendere queste avventure che sino ad ora sono state di dominio maschile. siamo un bel gruppo, siamo stati un bel gruppo e lo rifare anche domani”. Imma Moretta marketing e comunicazione Suzuki, partner nel progetto ha precisato come “Suzuki ha accettato di partecipare a questa missione e spingere il gommone con un fuoribordo da 200 CV che ha toccato le varie coste dell’Italia per diffondere un messaggio di solidarietà e supporto delle donne nella nautica. ci è piaciuto il progetto e quindi abbiamo accettato di buon cuore e collaborato con Nuova Jolly in questa avventura. Speriamo e siamo certi che ce ne siano delle altre”. La palermitana Elena Foddai, coach e membro dell'equipaggio, invece, ha tenuto a precisare come “questa avventura ci ha fatto vivere emozioni bellissime; il gruppo è stato il vero motore trainante di ciascuna di noi. Abbiamo sfidato le personali paure e i nostri limiti. Metterci in gioco e portare a termine il raid ci ha permesso di sentirci psicologicamente più forti. Nonostante siamo arrivate al salone già da qualche giorno ci sentiamo cariche di adrenalina e felici di come abbiamo portato a termine la nostra incredibile traversata”. Di pregio la presenza del palermitano Sergio Davì, raider di fama mondiale, autore della recente traversata Palermo Los Angeles in gommone e padrino della traversata Mediterraneo in Rosa, che nel salutare l’impresa ha voluto precisare che “le donne di questa traversata sono state incredibilmente brave. Sono la testimonianza di come la nautica stia cambiando e le armatrici si fanno strada o meglio dire mare. Sono stato onorato di essere stato il padrino di questa encomiabile iniziativa visti anche i risultati nella raccolta fondi per l'associazione Lorenzo Perrone che supporta pazienti oncologici”.