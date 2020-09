Ninni Gambino eletto consigliere nazionale della Federazione italiana nuoto paralimpico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato, presso l'hotel Colombo di Roma, si è costituita l'assemblea elettiva della Federazione italiana nuoto paralimpico. Viene rieletto per la quarta volta alla presidenza il numero uno della Finp, Roberto Valori, il quale ha nominato come vicepresidente Gianluca Cacciamano e come segretario federale Franco Riccobello. I consiglieri invece sono Antonino Gambino, Oliviero Castiglioni, Elena Grosso (in rappresentanza dei Tecnici), Francesco Bettella e Monica Boggioni (in rappresentanza degli Atleti). Infine, il Collegio dei Revisori dei conti sarà presieduto da Domenico Sapia.

"Tutte le società presenti a Roma - afferma il presidente rieletto Roberto Valori - hanno voluto sostenere fortemente il lavoro svolto in questo quadriennio paralimpico. Mi sento quindi di ringraziare profondamente ogni partecipante, per aver presieduto all’assemblea tenuto conto soprattutto del periodo così delicato che stiamo vivendo a causa del Covid. Un risultato eccellente che conferma me ed il mio team fino al 2024. Sarà un quadriennio tanto entusiasmante quanto impegnativo poiché vivremo ben due Paralimpiadi: Tokyo 2020+1 e Parigi 2024. Essere il Presidente di questa straordinaria Federazione mi lusinga, mi riempie di orgoglio, ma mi desta di una grande responsabilità. Il mio impegno per i prossimi quattro anni sarà ancora più grande di quello portato avanti finora. Oltre alle medaglie già vinte, e ancora da vincere, - continua Valori - uno degli obiettivi primari è anche che questa profonda eco ed il grande rimbalzo di informazioni, possa essere da foriero per aumentare il numero dei praticanti alla disciplina del nuoto paralimpico. Ringrazio infine il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ed il segretario generale Juri Stara e la Giunta nazionale per aver contribuito alla maturazione di meravigliosi frutti sportivi. Auguro un buon lavoro al mio segretario federale Franco Riccobello, ai consiglieri ed al nuovo vicepresidente Gianluca Cacciamano“.

