Mondiali pallavolo, il supertifoso palermitano volato in Polonia: "Io, portafortuna degli azzurri campioni"

Da Palermo alla Polonia. Un biglietto. Solo andata, confidando - prima di pensare a quando tornare - soltanto in un sogno: vedere vincere l'Italia ai Mondiali di pallavolo. Questa è la storia di Giuseppe Salamone, palermitano, un tifoso di quelli con la "T" maiuscola: ha seguito dal vivo la splendida cavalcata dei ragazzi di Fefè De Giorgi culminata con la medaglia d'oro nella finalissima di domenica sera e nel frattempo è diventato una mascotte della spedizione azzurra. A raccontare come sono andate le cose a PalermoToday è proprio lui.

"Sono volato in Polonia perché volevo assistere in prima persona ai Mondiali di pallovolo - dice - e credo di esser stato l'unico palermitano presente sugli spalti in queste partite. Ho deciso di partire una settimana prima della finale di Katowice. Oltre ad aver visitato città come Breslavia e Cracovia, ho avuto la fortuna inaspettata di dormire anche nell’hotel Vienna dove soggiornavano squadre come l’Italia, Brasile, Slovenia e la stessa Polonia. Nell’Arena di Katowice (a parte una decina di italiani che vivevano sul posto) penso di esser stato l'unico italiano partito con la sciarpa dal nostro Paese per vedere qualsiasi partita nella speranza che l’Italia andasse avanti. E così è stato".

Un lampo palermitano nel cielo sopra Katowice. E il super tifoso Giuseppe Salamone col passare dei giorni è diventato mascotte e simbolo della spedizione vincente. Al punto che durante una partita, inquadrato per l'ennesima volta dalle telecamere, il mitico Andrea Lucchetta lo ha "esaltato" in diretta Rai con queste testuali parole: "Qua c'è un tifoso venuto da Palermo". Un tifo sfrenato e italianissimo nella bolgia urlante della Spodek Arena.

Salamone ha ancora negli occhi i momenti più belli dell'avventura polacca, sublimata con il 3-1 di Giannelli e compagni nell'ultimo atto contro i padroni di casa. "Ho avuto la possibilità di parlare con tutti i componenti della giovanissima squadra italiana, nonché con mister Fefè De Giorgi - dice il tifoso palermitano - che mi hanno preso a cuore e forse come portafortuna ma anche come un mezzo pazzo visto il viaggio e le tante incognite presenti in questo folle progetto mondiale. I ragazzi mi hanno regalato un sogno. Ho ancora in mente la mia sciarpa azzurra tenuta in alto in ogni partita. Anche nella finale, contro 11 mila polacchi, che facevano tremare la Spodek Arena, ma generosi di sorrisi e abbracci con me nonostante la sconfitta (è un popolo meraviglioso). Alla fine mi sono ritrovato con tutti i protagonisti di questa impresa in hotel a festeggiare e anche io ho potuto toccare la coppa del mondo".