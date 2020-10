Il Covid ferma ancora lo sport: annullata la mezza maratona di Palermo

La Palermo International Half Marathon, in programma domenica prossima (18 ottobre) e valida quale ultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad, non partirà. L'annuncio a soli due giorni dal via. L'annullamento - come appreso da PalermoToday - è stato disposto dal sindaco Leoluca Orlando per ragioni di sicurezza sanitaria legate all'epidemia da Covid 19.

L'aumento dei contagi in Sicilia, così come lungo tutto lo Stivale, ha fatto scattare norme più severe. Per questo motivo, nonostante fossero state disposte misure anticontagio è scattato lo stop. Inizialmente era prevista la sanificazione dei chip, delle spille gara e dei pettorali, la presenza di nebulizzatori di acqua al posto degli spugnaggi, l'ingresso nella zona partenza dopo la misurazione della temperatura e mascherina tolta 500 metri dopo la partenza e il via scaglionato. Tutto annullato.

Una decisione adottata dall'Amministrazione "a malincuore. Una scelta - si apprende - imposta dal momento particolare che stiamo vivendo". Da Palazzo delle Aquile però assicurano l'impegno "a espletare la gara non appena possibile".