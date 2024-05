Memorial Mainaldo Maneschi, coi kart per ricordare l'ingegnere della Philip Morris morto a 29 anni

Dopo le emozioni, sportive e non, della prima edizione, torna sul circuito internazionale di Triscina il Memorial Mainaldo Maneschi. A scendere in pista saranno ben 22 squadre, contro le 14 del 2023, che si daranno battaglia sui Sodikart rt10 390 cc tra oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 maggio, nella gara inserita nel campionato Sodi world series.

Il weekend si articolerà in prove libere e gara sprint, il primo giorno. Poi, warm up, prove di qualifica e gara di 8 ore, con partenza alle 10 di domani, per una formula che prevede un passaggio ai box per il rifornimento, ma anche cambi kart e pilota, secondo il regolamento nazionale Fia karting.

Anche la seconda edizione del memorial sarà l’occasione per contribuire alla ricerca sul sarcoma di Ewing, che nel 2022 si è portato via a soli 29 anni Mainaldo Maneschi, brillante ingegnere meccanico della Philip Morris.

Maneschi è stato un atleta competitivo in tutte le discipline sportive in cui ha militato. Provetto velista, ha disputato parte sin da bambino regate nelle principali categorie propedeutiche, come l’Optimist e il 420. È stato anche il più giovane partecipante alla regata internazionale Palermo-Montecarlo, da lui più volte disputata. La vera passione, però, era per i motori, che lo hanno portato in giro per il mondo a prendere parte a numerose competizioni motoristiche e per oltre 15 volte a endurance kartistiche da 24 ore, sempre con ottimi risultati cronometrici.