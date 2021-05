Calcio a 5, la Mediatrice calcio sfiora l’impresa sul campo Palermo C5

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una Mediatrice incredibile, reattiva e vogliosa di riscatto gioca la sua gara quasi perfetta oggi pomeriggio uscendo a testa altissima dal Tocha Stadium,perdendo 5-4 contro il quotato Palermo C5 di coach Cammareri nella gara valida per la 3° Giornata del Campionato di calcio a 5 CSI Juniores. I Picciotti del duo tecnico Maiorana-Zampardi non hanno demeritato, anzi hanno giocato un match a viso aperto senza risparmiare energie in un pomeriggio contrassegnato dal caldo asfissiante e giocando in velocita’ sin dai primi minuti di giuoco del primo tempo. Nella prima frazione di giuoco gli Orange di Villatasca sfiorano la rete in diverse occasioni con Di Gaetano e Cipolla encomiabili e migliori in campo entrambi, ma prima e’ il palo interno a dire no e poi si mette in mostra un D’Antoni sontuoso quando e’ stato chiamato in causa.

Gli episodi o per meglio dire gli errori nel primo tempo hanno penalizzato tanto la Mediatrice che ha subito un penalty ingenuo ma sacrosanto fischiato dall’ottimo fischietto palermitano Stefania Cannici ,sempre attenta,precisa e determinata nella sua direzione di gara. Penalty trasformato dal portiere D’Antoni al 21° e al raddoppio dell’esperto attaccante Lambotharan che si fa trovare pronto sulla ribattuta dopo il tiro libero respinto da Quattrocchi ancora sul tiro di D’Antoni, la punta rosanero si avventa sul pallone e sigla il 2-0 al 23°, risultato di 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa capitan Quattrocchi e c scendono in campo con un altro piglio ,bastano appena 5’,20 per i ragazzi di Villatasca per ribaltare la gara sul 3-2 grazie alla rete di Di Gaetano che infila D’Antoni con un tiro preciso da posizione centrale e con la doppietta di uno scatenato Salvo Cipolla che in tandem con Tommaso Di Gaetano hanno letteralmente fatto impazzire la difesa di casa.

Coach Cammareri chiama immediatamente il time out per riordinare le idee e allora entra in cattedra Giovanni Nicoletti forte calcettista 2004 che riesce con una doppietta tra l’11° e il 20° a ribaltare nuovamente la gara, nella prima occasione con una ribattuta da un corner dall’ out di sinistra, successivamente con un diagonale liftato da sinistra sul palo ad incrociare per il 4-3 in favore dei rosanero. Gli ultimi 5 minuti sono ancora piu’emozionanti ,si gioca con le due squadre che si allungano letteralmente, prima e’ ancora Lambotharan che in diagonale batte l’incolpevole Quattrocchi al 24°, infine accorcia le distanze Benny Lo Presti che al 26°,24 batte D’Antoni con un tiro ravvicinato per il 5-4 finale che ha regalato tantissime emozioni fino al fischio finale, complimenti al Palermo C5 per la vittoria e onore e merito ai nostri ragazzi perche’ avrebbero meritato qualcosa in piu’ in termini di risultato in un match ricco di sano agonismo e di ottimi spunti tecnici e molto corretto da entrambe le Squadre.

Campionato Nazionale CSI Calcio a 5 Juniores -3° Giornata ASD Palermo C5 – MEDIATRICE CALCIO = 5-4 (2-0) Le formazioni in campo al Tocha Stadium: -ASD Palermo C5: 5 S.Fanale,3 C.Terzetto,6 M.Mazzone,17 A.Morana,11 T.Lambotharan,19 C.R.La Corte, 15 G.Nicoletti,8 A.Raccuglia,83 G.D’Antoni: ALL: Mario Cammareri. -MEDIATRICE CALCIO: 1 S.Quattrocchi,4 T.Di Gaetano,7 M.Gioe’,8 S.Cipolla,2 G.Zummo,18 G.Alfonso,10 B.Lo Presti,11 A.Zampardi. ALL. Massimo Zampardi-Gaspare Maiorana. Arbitro: Sig.ra Stefania Cannici di Palermo Marcatori: 21,33 pt G. D’Antoni(P),23 pt T. Lambotharan(P); 00,20 st T. Di Gaetano(M), 3,38 st – 5,20 st S.Cipolla (M),11,30 st -20,00 st G.Nicoletti(P), 24 st T. Lambotharan(P),26,24 st B. Lo Presti (M):

Andrea Dieli Resp. Area Comunicazione Oratorio Maria SS Mediatrice Calcio