Futsal, la juniores del Mediatrice juniores ricomincia in piena sicurezza: esordio a Bolognetta

In un clima surreale dovuto all emergenza Covid 19, la vita sociale e lo sport non si possono bloccare del tutto, la vita deve andare avanti nel rispetto di tutto e di tutti, con i dovuti distanziamenti, nel rispetto delle regole,del protocollo nazionale sulla sicurezza e da Fonti Ufficiali (C.R.Sicilia), in data 11/04/2021 ricominceranno in sicurezza i Campionati Figc regionali di futsal maschile e femminile. Finalmente anche il Csi ricomincerà in sicurezza in data 8 aprile e ci sara’ anche l’Oratorio Maria SS Mediatrice di Villatasca che scenderà in campo con la squadra Juniores, esordio difficile in quel di Bolognetta contro la compagine della Maria SS del Carmelo.

Tanto entusiasmo per i Picciotti di VillaTasca del duo tecnico Gaspare Maiorana-Massimo Zampardi che lo scorso anno sono stati fermati solo dal Covid 19 e solo il virus poteva vietare la probabile vittoria finale della nostra formazione nella Fase finale Provinciale dopo aver dominato la Fase regolare, riscuotendo i consensi da parte di tutte le formazioni presenti peraltro in un girone difficile con squadre tecnicamente molto valide.

Un emozionatissimo coach Gaspare Maiorana Referente sulla sicurezza Covid ai nostri microfoni voglioso di ricominciare in piena sicurezza cosi’ analizza l’attuale ripresa delle attivita’ sportive CSI: “Si ci saremo pure noi della Mediatrice, vogliamo ricominciare e sara’ con la nostra Juniores, il nostro organico delle meraviglie dello scorso anno, vogliamo ripartire in sicurezza. Lo sport ci manca tanto e bisogna reiniziare da dove abbiamo smesso lo scorso anno, affinche’ tutto possa procedere liscio, che non ci siano problemi di nessun tipo e natura e che sia i ragazzi e noi tutti seguiamo e rispettiamo alla lettera le normative vigenti in relazione al Protocollo Nazionale”. Che sia veramente di buon auspicio per questa e soprattutto per le prossime stagioni sportive, Buon Campionato a tutti”.

Andrea Dieli, responsabile area comunicazione Maria SS Mediatrice calcio a 5