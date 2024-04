Campionato Csi Allievi, la Mediatrice calcio a 5 perde in finale ma si qualifica alla fase regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Mediatrice C5 ci prova e, dopo un gran primo tempo sempre in vantaggio, cede nel finale al forte Oratorio SS. Cosma e Damiano: finisce 8-6 al termine di un match intenso e vibrante al centro sportivo San Gabriele di Palermo. Gara difficile alla vigilia e lo si sapeva soprattutto per infortunio del portiere Gianluca Lentini, sostituito in maniera eccellente nel ruolo insolito di guardiapali da Federico Genovese.

Dopo una prima frazione di giuoco equilibrata terminata sul parziale di 3-3 con Andrea Cascino (doppietta) e capitan Gaetano Basile (rete del 3-2) encomiabili per la Mediatrice C5 e Gabriele Costa, Salvatore Bisconti e il portierone Daniele Giambertone superlativi per l’Oratorio SS. Cosma e Damiano, nella ripresa la gara si fa piu vibrante e accesa ma sempre sui binari della correttezza.

Le due squadre giocano punto a punto fino alla parte finale in cui i rossoverdi di coach Diego Costa piu freschi e con più cambi riescono a prevalere 8-6. A fine gara applausi per tutti e ringraziamenti agli arbitri, al Csi per l'organizzazione: da Maurizio Polizzi, a Ninni Romeo a Francesco Calabria, e al trio arbitrale che ha ben diretto la finalissima, Giuseppe D’Angelo (arbitro 1), Giuseppe Cavarretta (arbitro 2), Pietro Cimino (arbitro 3). Complimenti all’Oratorio SS Cosma e Damiano per la vittoria, una gara impeccabile, un grande plauso va alla Mediatrice C5, che ha disputato un grande torneo dopo il primo posto della regular season e la vittoria in semifinale. Il bomber Andrea Cascino che con le 4 reti di oggi raggiunge quota 45, mentre capitan Gaetano Basile con la doppietta di oggi giunge a quota 34 reti.

Adesso ci sarà la fase regionale con entrambe le squadre qualificate: si attende il calendario nelle prossime settimane da parte del Csi per la modalità di svolgimento e la sede delle gare.