Quattro successi per le formazioni della Mediatrice C5

Un sabato da leoni per la Mediatrice Under 8 di coach Luca Vivirito, impresa sul sintetico del San Vincenzo De Paoli, vittoria titanica 9-7 ai calci di rigore per un gruppo forte che cresce giornata dopo giornata, 12 punti in sei gare (4 vittorie e 2 sconfitte) e quarto posto prezioso. Dopo aver terminato i tre tempi regolamentari sul risultato di parità 7-7 contro la forte compagine di casa grazie al pokerissimo di uno scatenato bomber Marco Polo, alla rete di Domenico Ingrassia e a due autoreti, gli azzurrini di Villatasca si impongono 2-0 nella lotteria dei rigori grazie ai centri decisivi di Marco Polo (match winner di giornata) e Marco Baiamonte.

Bene anche la Mediatrice Under 10 adesso in vetta al campionato con 12 punti in cinque gare(4 vittorie e 1 sola sconfitta) considerando il turno di riposo del Mater Ecclesiae. Ieri pomeriggio al Mediatrice Stadium gli azzurrini di coach Samuele D’Arrigo colgono un successo importante per il loro viatico, 7-1 all’ Asd Giuco 97 di mister Giaramita. In gol per la compagine di Villatasca grazie alle doppiette firmate da Nicolo’ Scaglione e Matteo Andolina e ai gol di Andrea Zacchino, Gioele Marcolini e Pipitone.

Mediatrice Under 12 vittoriosa 11-2 in trasferta al Sole Club 2 nella gara disputata giovedì pomeriggio contro l’ Asd Giuco 97 in un match ben controllato e gestito con personalita’ dagli azzurrini di Villatasca. Terzo posto oramai blindato con 15 punti in 8 gare (5 vittorie e 3 sconfitte) per gli atleti di coach Fabio Errera che vanno in gol grazie al pokerissimo di Gabriele Porcaro, alle doppiette di Ricky Scaccianoce e Giovanni Baiamonte e ai gol di Francesco Chifari, Raffaele Caputo e capitan Fofò D’Alessandro, mentre per i ragazzi di mister Giaramita in gol con Gabriele Di Fatta e con Giuseppe Dina su rigore allo scadere.

Infine altra vittoria determinante nella gara disputata al Mediatrice Stadium per la Mediatrice Ragazzi, 3-2 contro il forte San Vincenzo De Paoli , successo importante per il roster di coach Fabio Errera che sta dando importanti segnali nella crescita del gioco e in termini di risultati. Secondo posto a quota 12 punti in 6 gare disputate (4 vittorie e 2 sconfitte) in coabitazione proprio alla formazione di coach Matteo Cicero. In un match intenso e gagliardo, gli azzurri di casa pervengono alla vittoria grazie ad una partita di sacrificio e di compattezza da parte di tutti gli atleti e i tre punti arrivano grazie alla tripletta dello scatenato bomber Flavio Lo Coco sempre piu’ prolifico e decisivo in questa stagione con 22 realizzazioni nei sei incontri giocati, la media di 3,66 reti a gara.