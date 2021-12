Master Palermo Innovation Lab: il gran galà dell'industria sportiva arriva al Barbera

La seconda edizione del master breve in “New Media, finanza e innovazione nel mondo dello sport” è pronta a prendere il via. Il percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC, e coordinato e ideato da Francesco Stassi e Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, dopo il grande successo dello scorso anno, torna con entusiasmanti novità. Su tutte quello dello svolgimento delle lezioni in presenza - a partire dal 12 gennaio 2022 - tra stadio “Renzo Barbera” e DSEAS, vista la riduzione delle misure restrittive che non avevano permesso di farlo già nel corso della prima edizione.

Stimati professionisti dell’industria sportiva nazionale e internazionale e docenti dell’Università e sportivi che proveranno a trasmettere le loro conoscenze agli iscritti per far sì che possano comprendere meccanismi, dinamiche e modalità dell’affascinante mondo dello sport. Incontri dedicati a marketing, comunicazione, diritto sportivo, commerciale e alla gestione economico-finanziaria dei club. Nozioni e testimonianze degli addetti ai lavori, pronti a rispondere qualsiasi dubbio o curiosità da parte dei partecipanti al corso.

Relatori del calibro di Francesco Ghirelli e Marcel Vulpis, rispettivamente presidente e vicepresidente della Lega Pro, Dario Massara, giornalista di Sky Sport, Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo FC, Giorgio Perinetti, direttore generale del Siena, Stefano Sorrentino, ex portiere e capitano del Palermo, Emanuele Corazzi e Alessandro Rimi, giornalisti di Dazn, Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing del Napoli e Alessio Cracolici, team manager del Parma. Ma non solo.

A chiudere il master anche l’eccezionale evento di presentazione del libro di Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, che negli ultimi giorni del corso sarà a Palermo per raccontare la sfida dei playoff di qualificazione ai mondiali del 2022 che l’Italia di Mancini disputerà al ‘Barbera’ il prossimo 24 marzo. Questi tutti gli ingredienti per una seconda una seconda che si prospetta ricca di interventi e contributi di chi lo sport lo vive ogni giorno con passione, dedizione e professionalità.