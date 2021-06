Serie B, altro successo in trasferta: il Padel Palermo supera per 3-1 il Mas Roma

Altra vittoria in trasferta per il Padel Palermo, che espugna la Capitale superando per 3-1 il Mas Roma e accede - con due giornate d'anticipo - alla fase successiva del campionato di serie B. Nell'altra sfida del girone infatti i Qanta Milano si arrende all'Aniene (unico punto conquistato dalla coppia con l'ex interista Cambiasso in campo) e resta ancorato a quota 3. Mentre sia i palermitani che l'Aniene sono appaiati in testa a 10 punti.

Ecco nel dettaglio i risultati dei match di ieri:

Donzelli-Valenza (padel Palermo) battono Tricarico Ferro (Mas Roma) 6-2 6-2

Ienzi-Tesauro (padel Palermo) battono Ennas Germani (Mas Roma) 6-4 7-6

Bidhorria-Cafieri (padel Palermo) battono Nardi Buglione (Mas Roma) 6-1 6-1

Scara - De Lucia (Mas Roma) battono caldara Giuliani (padel Palermo) 6-4 6-2