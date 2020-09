Palermo, per Martinelli stagione finita e rischio di addio al calcio: "Non può giocare"

Palermo in apprensione per Alessandro Martinelli. Gli ulteriori esami non sono hanno confermato che per lui è finita, prima di iniziare, la stagione con i rosanero. Ma ne mettono in dubbio la prosecuzione dell'attività agonistica a soli 27 anni.

In una nota sulla pagina Facebook del club si legge che "l'esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l'attività agonistica. In questo momento difficile non ci resta che stringerci tutti attorno a lui, protagonista di tante battaglie, leader in campo e fuori. E non solo per quella fascia gialla al braccio, ma per il suo cuore di uomo straordinario. Un abbraccio, Ale. Forza".