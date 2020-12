Un palermitano con Cr7: la Juve blinda il suo gioiellino, Da Graca firma fino al 2025

Da ormai qualche settimana è una presenza costante tra i convocati di Andrea Pirlo. Segnò che Marco Da Graca, palermitano di 18 anni, è ormai in rampa di lancio e potrebb esordire da un momento all'altro con la Juventus. E adesso la Vecchia Signora vuole blindarlo. L’attaccante classe 2002 è pronto a prolungare il suo contratto fino al 2025. Secondo Tuttomercatoweb per la firma mancherebbero soltanto le ultime formalità di rito.

Da Graca, di origini portoghesi, è nato a Palermo il 1° maggio 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia. Poi il passaggio al Palermo. Nel maggio del 2016 fu convocato nella Nazionale Under 15, quando aveva 14 anni. Nell'agosto del 2018 è stato preso dalla Juventus.

Dopo avere impressionato con i bianconeri in Primavera 1 (squadra allenata tra l'altro dall'ex rosanero Lamberto Zauli) Da Graca da diverse settimane si allena insieme a Cristiano Ronaldo e compagni ed è stato aggregato in prima squadra pure in Champions League.