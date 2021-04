Adesso è ufficiale: il palermitano Da Graca rinnova con la Juventus

Adesso è ufficiale. La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto per Cosimo Marco Da Graca. L’attaccante palermitano che compirà tra poche settimane 19 anni ha prolungato il suo accordo con il club bianconero fino al 2024. In questa stagione Da Graca ha fatto il suo esordio in prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Spal.

Da Graca, di origini portoghesi, è nato a Palermo il 1° maggio 2002, ed è cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia. Poi il passaggio al Palermo. Nel maggio del 2016 fu convocato nella Nazionale Under 15, quando aveva 14 anni. Nell'agosto del 2018 è stato preso dalla Juventus. Dopo avere impressionato con i bianconeri in Primavera 1 (squadra allenata tra l'altro dall'ex rosanero Lamberto Zauli) Da Graca è stato portato in prima squadra, aggregandosi a Cristiano Ronaldo e compagni pure in Champions League.