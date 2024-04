Maratonina di Terrasini, oltre 450 gli atleti al via: "Iscrizioni ancora aperte"

Cresce l’attesa per l'edizione numero 23 della maratonina di Terrasini in programma domenica prossima, 5 maggio, con partenza ed arrivo in piazza Falcone e Borsellino. La gara, valida quale terza tappa del circuito internazionale Running Sicily, metterà in palio anche i titoli regionali per società (femminile e maschile) di mezza maratona.

Saranno oltre 450 gli atleti al via alle ore 8.30, un numero, comunque, destinato ad aumentare visto il crescente interesse che ha indotto l’Asd Medi@ (società che organizza la manifestazione) a posticipare a giovedì 2 maggio il termine per le iscrizioni alla gara che prevede 3 arrivi: 7 chilometri (un giro del percorso cittadino), 14 chilometri (due giri) e mezza maratona (3 giri).

Gli interessati potranno iscriversi online cliccando a questo link e seguendo la procedura oppure direttamente nel negozio Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo. Per tutte le informazioni sulla manifestazione si invita a consultare il sito internet della maratona.