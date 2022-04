VIDEO | Il maestro di padel Dante Luchetti scommette su Palermo: "Il livello sta crescendo anche qua"

Si tratta di uno dei pionieri del padel in Italia. In questi giorni ha tenuto diverse lezioni nel circolo Avantgarden

Il maestro Dante Luchetti, in arrivo dalla Spagna, sbarca all’Avantgarden di Palermo. Si tratta di uno dei pionieri del padel in Italia. Argentino di nascita poi trapiantato in Italia, è un appassionato della Sicilia. Nell'Isola ha creato la sua scuola, al Seven Padel di Siracusa. Vincitore del Masters Series di Roma nel 2011 e terzo ai Campionati Europei del 2006; coach dei giocatori più famosi del World Padel Tour, Luchetti oggi sta svolgendo un programma di padel di qualità in tanti circoli partendo dal Nord Italia fino appunto alla Sicilia dove ha deciso di scommettete anche su Palermo, nel circolo Avantgarden.

"Nel 2022 il padel è in continua evoluzione, c'è più professionismo. Migliora la preparazione anche a livello fisico - dice lui -. Perfino Belasteguin sta cambiando, questo è un esempio. La sua scelta di adattarsi al gioco moderno è un esempio. Sono in questo mondo da 30 anni: continuo ad analizzare spesso molte partite del World Padel Tour, studio i movimenti della coppia e le strategie. In base a questo cerco di allenare e trasmettere quello che studio alla gente nel modo più efficace possibile. Oggi l'Italia è cresciuta, la Federazione sta facendo un grande lavoro. Soprattutto le donne sono cresciute, molte si sono trasferite in Spagna e si sono confrontate con le migliori. Abbiamo grandi giocatori che subito giocano con i professionisti. Tra 4-5 anni il livello sarà cresciuto ancora di più".